«L’ho letto almeno 10, 12 volte». È la risposta che il 40enne Harry si è limitato a dare ridendo al giornalista che gli aveva chiesto se c’è qualcosa di vero sulle voci di un divorzio da Meghan Markle. «Secondo i media abbiamo anche traslocato altrettante volte» ha aggiunto il principe

Harry ha partecipato al DealBook Summit 2024 del New York Times, un evento di cui Meghan Markle era già stata ospite nel 2021 e che quest’anno ha accolto, oltre al principe, anche Bill Clinton, Jeff Bezos e Serena Williams.

Harry e Meghan sono davvero separati?

Il giornalista Andrew Ross Sorkin, fondatore dell’evento, non ha perso tempo a domandare al principe come affronta le speculazioni sulla sua relazione con l’ex attrice, e perché, negli ultimi mesi, i due si fanno vedere pochissimo insieme, preferendo dedicarsi a impegni individuali. Harry ha subito risposto: «Sei stato tu a invitare solo me!». Una battuta che ha fatto scoppiare a ridere il pubblico.

La conversazione si è poi concentrata sulla potenza dei media, sulla disinformazione, sugli sforzi per rendere più sicuro il mondo digitale. E sulla curiosità suscitata dalla presunta separazione dei Sussex, con Meghan in quel momento in California e Harry a New York. «Tutto questo interesse è una cosa positiva per voi?» ha chiesto Sorkin. Il duca di Sussex ha risposto secco: «Decisamente no».

«A quanto pare abbiamo acquistato case o traslocato già 10, 12 volte. E sembra che abbiamo anche divorziato 10, 12 volte. Ma che significa?» ha detto il principe ridendo. E poi ha aggiunto in toni molto ironici: «È difficile stare dietro a tutto, e per questo motivo cerchiamo di ignorarlo. Ma quelli che mi fanno più pena sono i troll. Le loro speranze si fanno sempre più forti, ma poi quello in cui sperano così tanto non succede. Mi dispiace per loro, davvero […]

Sono abituato fin da bambino a leggere storie su di me, sui miei parenti, sui miei amici, per nulla basate su fatti veri. Crescendo in quell’ambiente si finisce inevitabilmente col chiedersi se le informazioni sono vere e cosa possa pensare chi le legge. E quanto pericoloso possano rivelarsi nel tempo».

