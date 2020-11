“DONALD ACCETTI LA SCONFITTA” - L'EX MOGLIE DI TRUMP, IVANA, È SOLLEVATA DALLA VITTORIA DI BIDEN: "GRAZIE AL CIELO È FINITA, I MIEI FIGLI PENSO SI SIANO DIVERTITI MA ORA TORNINO A CASA. LUI NON AMA PERDERE, SI BATTERÀ…"

Tra chi vuole mettere fine all' avventura politica di Donald Trump e famiglia sembra esserci Ivana, la prima moglie del presidente. «Non gli piace perdere, quindi si batterà», afferma in un' intervista a People auspicando però di attendersi che i suoi figli - Ivanka, Donald Trump Jr e Eric - tornino a New York alle loro «vite normali». «Penso si siano divertiti ma, grazie al cielo, è finita», dice l' ex modella ceca ora imprenditrice. Parole che aprono scenari poliedrici sul futuro dell' ex marito e della prole.

Il distacco dalla politica, per nulla scontato, si tradurrebbe in un ritorno agli affari di famiglia, a quella Trump Organization che dalle ultime dichiarazioni dei redditi non appare navigare in acque placide e sulla cui testa pende la spada di Damocle delle inchieste ancora in corso, specie a New York. Il presidente sostiene che la permanenza alla Casa Bianca è costata dai 3 ai 5 miliardi di dollari in mancati guadagni, soprattutto all' estero a causa dei vincoli etici.

Decaduti i quali Trump & family potrebbero tornare a fare affari diversificando, sia attraverso tradizionali attività immobiliari sia per mezzo di concessioni.

Una sorta di franchising del marchio «Trump» per attività disparate come moda, ristoranti, agenzie di viaggi, Internet. Ci sono in ballo potenziali accordi di collaborazione con istituzioni di Paesi esteri (ad esempio in Medio Oriente) a cui Trump ha lasciato il biglietto da visita da presidente.

L' ipotesi di rimanere in politica rimane centrale, se ne faccia una ragione Ivana: in previsione di un «Trump 2024», con il trio Donald, Ivanka e Don Jr. Opzione che va ben ponderata in termini di ricadute sui bilanci del gruppo. L' ipotesi più accattivante è però quella della televisione. Con un' esperienza nel reality «The Apprentice», l' ultima consistente fonte di reddito del gruppo, Donald potrebbe tornare in tv in veste di commentatore politico o in altro ruolo, e così i figli. C' è l' idea del lancio di una rete in stile Bloomberg, e non può mancare l' opzione del libro, biografico, sui quattro anni al 1600 di Pennsylvania Avenue. E per finire lo attendono i discorsi a pagamento: perché Trump potrà anche non essere più presidente, ma sarà per sempre in campagna elettorale.

