"DONALD, HAI SCRITTO MALE TERRORISMO" – RIHANNA ASFALTA TRUMP, CRITICANDO I SUOI TWEET SULLE SPARATORIE DI MASSA, DEFINITE DAL PRESIDENTE "UN ATTO DI CODARDIA": "LA TUA NAZIONE HA AVUTO DUE 'ATTACCHI TERRORISTICI' A QUALCHE ORA DI DISTANZA. IMMAGINATI UN MONDO DOVE È PIÙ SEMPLICE OTTENERE UN AK-47 CHE UN PERMESSO DI SOGGIORNO" – E JOHN LEGEND AFFONDA: "TRUMP ISPIRA I KILLER. È PARTE DEL PROBLEMA…"

Daniel Creps per "www.rollingstone.it"

Rihanna ha criticato la risposta del Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in merito alle due sparatorie di massa che nell’ultima settimana hanno causato 29 morti negli USA. Dopo la strage di El Paso, Texas che sabato 3 agosto ha lasciato sul pavimento di un supermercato Walmart 20 cadaveri, Trump ha twittato: “La sparatoria di oggi a El Paso, Texas, non è stata solo una tragedia ma un atto di codardia. So di essere dalla parte di chiunque in questo Paese si schieri contro questo atto di odio. Non ci sono spiegazioni o scuse che giustificheranno mai una tale strage di innocenti.”

Domenica 4, in seguito a un’altra strage perpetrata da un altro maschio bianco armato di fucili d’assalto, stavolta in un bar di Dayton, Ohio, Rihanna ha impugnato Instagram per distruggere il tweet di Trump.

“Ehm… Donald, hai scritto male “terrorismo”! La tua nazione ha avuto due attacchi terroristici a qualche ora di distanza l’uno dall’altro, facendo 30 vittime innocenti” ha scritto la cantante. “Questo, soltanto qualche giorno dopo un altro attacco terroristico in California, in cui un terrorista ha potuto comprare LEGALMENTE un fucile d’assalto (AK-47) a Las Vegas, e poi guidare per ore fino a un festival culinario in California per uccidere 6 persone, incluso un neonato!”

Dopodiché, Rihanna ha rigirato il dito nella piaga, alludendo alla politica anti-immigrazione e pro-armi di Trump: “Immaginati un mondo dove è più semplice ottenere un AK-47 che un permesso di soggiorno! Immagina un mondo in cui costruiscono un muro per tenere i terroristi IN AMERICA!!!”

Conclude: “Le mie preghiere e le più profonde condoglianze alle famiglie e i cari di tutte le vittime di Texas, California e Ohio! Mi spiace molto per le vostre tragiche perdite” Nessuno merita di morire così! NESSUNO!”

DAGONEWS

John Legend si è scagliato contro Trump e la sua “retorica razzista”, additando il presidente come in parte responsabile delle due ultime sparatorie di El Paso, in Texas e Dayton, in Ohio. «Il presidente ispira regolarmente i killer. È parte del problema - Legend ha twittato domenica mattina - Quando condanniamo il veleno razzista proveniente dalla bocca del Presidente e segnaliamo il fanatismo delle sue politiche, non è una questione accademica, non è un gioco politico, è questione di vita o di morte».

Legend ha osservato che la politica di Trump sembra essere il filo conduttore tra le ultimi stragi, molte delle quali sono state compiute da assassini che sposano le tesi della supremazia dei bianchi e del nazionalismo. Il cantante, inoltre, ha condannato l’accesso facile alle armi nel Paese.

«Mi fa male il cuore per El Paso e Dayton - ha scritto Legend sempre su Twitter - La nostra nazione sta vivendo troppo spesso questi traumi e abbiamo bisogno che i nostri leader prendano provvedimenti urgenti: togliamo queste armi da guerra dalla strada e combattiamo l'ideologia malvagia del nazionalismo bianco che motiva molti di questi terroristi».

