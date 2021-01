“DONALD È MENTALMENTE IRRAGGIUNGIBILE” - GLI ULTIMI GIORNI DI TRUMP ALLA CASA BIANCA SARANNO MOLTO SOLITARI: INTORNO A LUI SI STA CREANDO IL VUOTO. LO STANNO ABBANDONANDO GLI AMICI PIÙ CARI E I FUNZIONARI DELLA CASA BIANCA A LUI PIÙ FEDELI LO STANNO EVITANDO COME LA PESTE - IN MOLTI HANNO RINUNCIATO A CERCARE DI COMUNICARE CON LUI E CHI RIMANE LO FA SOLO PERCHÉ È PREOCCUPATO CHE POSSA METTERE “QUALCUNO DI PEGGIO”

Mike Allen e Jonathan Swan per www.axios.com

donald trump

Il presidente Trump ha il sostegno di decine di milioni di americani, ma i suoi amici più cari e i funzionari della Casa Bianca - molti dei più trumpiani tra i trumpiani che abbiamo imparato a conoscere - lo stanno evitando come la peste.

Dietro le quinte: gli ultimi giorni del presidente in carica saranno molto solitari. Alcuni validi aiutanti e confidenti - dopo anni passati a sopportare la sua follia e a tentare di modulare il caos - hanno rinunciato a cercare di comunicare con lui, considerandolo “mentalmente irraggiungibile”.

la dichiarazione di trump pubblicata su twitter da dan scavino

Dopo che il Congresso ha certificato la vittoria del presidente eletto Biden, Trump ha dichiarato, in una dichiarazione twittata alle 3:49 dal fedele Dan Scavino: "Anche se sono totalmente in disaccordo con l'esito delle elezioni, e i fatti lo confermano, ci sarà un transizione ordinata il 20 gennaio ".

La dichiarazione è il prodotto di ore di sforzi da parte degli assistenti che cercavano di convincerlo a confrontarsi con la realtà. Stephanie Grisham, capo del personale della first lady ed ex addetta stampa della Casa Bianca, si è dimessa.

jake angeli al congresso

Anche il vice consigliere per la sicurezza nazionale Matt Pottinger, il segretario sociale della Casa Bianca Rickie Niceta e il vice segretario stampa Sarah Matthews si sono dimessi.

Anche l'ex capo del personale Mick Mulvaney, già inviato speciale per l'Irlanda del Nord, ha dichiarato di essersi dimesso mercoledì sera: "Non posso farlo. Non posso restare". (Il 7 novembre, Mulvaney ha scritto un editoriale del Wall Street Journal dal titolo: "Se perde, Trump concederà con grazia").

SUPPORTER DI TRUMP FANNO IRRUZIONE DENTRO IL CONGRESSO

Sono previste altre partenze. Mulvaney ha detto alla CNBC: "Coloro che scelgono di restare, e ho parlato con alcuni di loro, scelgono di restare perché sono preoccupati che il presidente possa mettere qualcuno di peggio". Ieri Trump ha bandito il capo dello staff di Pence Marc Short, tra gli ultimi lealisti, dalla Casa Bianca. Trump incolpa Short per la decisione del vicepresidente di seguire la Costituzione mentre presiedeva la sessione di certificazione del collegio elettorale.

