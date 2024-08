20 ago 2024 18:58

“DONALD TRUMP? RUDE E MALEDUCATO” – ELISABETTA II NON GRADIVA QUEL CAFONE DEL TYCOON: NELLA NUOVA BIOGRAFIA DELLA REGINA, CRAIG BROWN RIVELA COME LA SOVRANA FOSSE “PARTICOLARMENTE INFASTIDITA DAL MODO IN CUI IL PRESIDENTE GUARDAVA CONTINUAMENTE ALLE SUE SPALLE, COME SE CERCASSE QUALCOSA DI PIÙ INTERESSANTE” – MA QUELLA VIPERETTA DI ELISABETTA AVREBBE FATTO UN COMMENTO ANCHE SUL MATRIMONIO DI THE DONALD CON MELANIA TRUMP: “AVEVA L’IMPRESSIONE CHE AVESSERO UNA SPECIE DI ACCORDO. PERCHÉ LEI...”