“DOPO 5 ANNI STO PERDENDO FIDUCIA NELLA GIUSTIZIA” - PARLA ALESSANDRA VERNI, MAMMA DI PAMELA MASTROPIETRO DROGATA, STUPRATA, UCCISA CON DUE PUGNALATE, FATTA A PEZZI E GETTATA IN UN FOSSO: “CHE SENSO HA PROCESSARE DI NUOVO OSEGHALE, METTENDO IN DUBBIO LA VIOLENZA SESSUALE E APRENDO A UNO SCONTO DI PENA? NON SI STA INDAGANDO SUI COMPLICI: C'ERANO ALTRE PERSONE CON LUI IL GIORNO CHE UCCISE PAMELA. C'ERA IL DNA DI DUE PERSONE DIVERSE, UNO SUI SUOI RESTI, L'ALTRO NEI TROLLEY - IL DIVERBIO IN TRIBUNALE CON OSEGHALE? STAVA MUGUGNANDO QUALCOSA, ALLORA MI SONO AVVICINATA E…”

Estratto dell’articolo di Filippo Fiorini per “la Stampa”

[…]Alessandra Verni, […] ha indossato una maglietta in cui le foto di Pamela non erano tra quelle conosciute finora. Si tratta delle immagini autoptiche scattate dalla medicina legale, una volta aperti i due trolley in cui fu occultato il cadavere della diciottenne, ovvero, parte delle prove che hanno portato Innocent Osenghale, nigeriano, 32 anni, ad essere condannato all'ergastolo per averla drogata, stuprata, uccisa con due pugnalate, tagliata a pezzi e gettata in un fosso.

Il motivo per cui Alessandra ha compiuto questo gesto […] è che la Corte d'Appello ha sollevato un dubbio sull'abuso sessuale. Così […] Osenghale, se dichiarato innocente, vedrebbe il suo «fine pena mai» ridursi a trent'anni, Alessandra […] ha chiesto che la condanna resti intonsa, poi, che si cerchino i complici del killer.

Si discute molto di quella maglietta, se lo aspettava?

«[…] Chiunque avesse visto quelle immagini sapeva che se fossero state rese pubbliche avrebbero scosso le coscienze».

Ricorda quando le ha viste per la prima volta?

«[…] È molto difficile accettare la morte di una figlia, ancora di più è sapere che è stata uccisa. Ora, provate a immaginare cosa si prova a sapere che è stata uccisa in quel modo».

[…] «Dopo 5 anni sto perdendo fiducia nella giustizia, volevo dare una sveglia. Mi domando che senso abbia processare nuovamente Osenghale, mettendo in dubbio la violenza sessuale e aprendo la possibilità di uno sconto di pena. Il modo in cui ha ridotto mia figlia, dopo averle dato della droga, può creare equivoci sul fatto che lei fosse consenziente? Non le ha esercitato sufficiente violenza per meritare il carcere a vita?».

In tribunale avete avuto un diverbio, cos'è successo?

«Sono una mamma e vedere l'uomo che ha ucciso mia figlia mi ha messo addosso tensione. Stava mugugnando qualcosa, allora mi sono avvicinata per chiedergli cosa cavolo avesse da dire».

Ha anche lanciato un appello per la ricerca dei complici...

«C'erano altre persone con Osenghale il giorno che uccise Pamela. C'era il Dna di due persone diverse, uno sui suoi resti, l'altro nei trolley. Sento che non si sta indagando, nessuno cerca questi uomini». […]