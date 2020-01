“DOPO I FLAMBUS ECCO I FILOCRASH” - UN FILOBUS SI SPEZZA A ROMA: IL MEZZO DELL’ATAC STAVA CIRCOLANDO QUANDO IMPROVVISAMENTE LA “ROLLA”, LA PIATTAFORMA GIREVOLE CHE COLLEGA LE DUE SEZIONI, HA COLLASSATO – L’AUTISTA È RIUSCITO A FERMARE LA CORSA E PER FORTUNA C’ERANO POCHI PASSEGGERI A BORDO, TUTTI ILLESI. L’AZIENDA AVVIERÀ PRESTO UN’INDAGINE INTERNA (AUGURI)

Lorenzo Nicolini per www.romatoday.it

Un forte rumore, come quello di una lamiera accartocciata. Un lungo stridio che ha spaventato i pochi passeggeri presenti e l'autista che, immediatamente, ha fermato il mezzo notando il guasto e chiamando così i soccorsi. Attimi di tensione sul filobus Atac della linea 90 che, nella serata del 14 gennaio, si è rotto, piegandosi al centro come una fisarmonica.

Il disservizio si è verificato intorno alle 20 circa. Secondo una ricostruzione il mezzo Atac, su strada da almeno due anni, stava transitando in direzione Monte Sacro quando, all'altezza della Batteria Nomentana, si è sentito un forte rumore: la piattaforma girevole che collega le due sezioni del filubus (in gergo tecnico la 'rolla') era infatti collassata.

Secondo i primi riscontri tecnici, infatti, la parte centrare del mezzo della linea 90 si sarebbe sganciata strisciando sull'asfalto, tranciando poi alcuni tubi. L'autista è riuscito a fermare la corsa e a far scendere i pochi passeggeri.

Nessuno è rimasto ferito. Atac avvierà presto una indagine interna per determinare le esatte cause del guasto e non è escluso, come l'analisi venga successivamente anche sugli altri filobus in circolazione.

"Rimaniamo scioccati dall'immagine che ci giunge da Batteria Nomentana, una vettura filobus in servizio sulla linea 90 letteralmente segata a metà, a causa del collasso della giostra centrale. Nessun ferito, fortunatamente, ma solo tanta paura. Con questo grave episodio, si spera il primo e l'ultimo, si inaugura un nuovo filone: dopo i Flambus i Filocrash", commenta l'Associazione Trasportiamo

