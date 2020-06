“DOPO QUELLO CHE HO SUBITO MI TROVO INDAGATA. È UN’ALTRA VIOLENZA” - VALENTINA PITZALIS, BRUCIATA NEL 2011 DAL MARITO, MORTO MENTRE TENTAVA DI UCCIDERLA: “ESCO POCO DI CASA E SEMPRE ACCOMPAGNATA PER VIA DELLE MINACCE E DELLE MIE CONDIZIONI FISICHE” - VALENTINA È STATA ARCHIVIATA DUE VOLTE, MA LA FAMIGLIA DELL’EX CONTINUA AD ACCUSARLA DI OMICIDIO VOLONTARIO, INCENDIO DOLOSO E ISTIGAZIONE AL SUICIDIO

«È un bel risultato e ne sono contenta ma finché non vedrò la fine di questo calvario non avrò pace. Dopo quello che ho subito mi trovo indagata. È un’altra violenza dopo una violenza».

Valentina Pitzalis commenta, in esclusiva con OGGI, la decisione della Procura di Cagliari, che ha chiesto l’archiviazione per le accuse che dal 2017 la perseguitano. Valentina è vittima di tentato femminicidio. Nel 2011 suo marito, Manuel Piredda, l’ha cosparsa di benzina e le ha dato fuoco sfigurandola e rendendola invalida al 100%.

Mentre cercava di ucciderla, è morto lui. Così da anni, nonostante già due volte il Tribunale abbia disposto l’archiviazione di ogni imputazione, la Pitzalis è perseguitata dalla famiglia del suo ex che la accusa di omicidio volontario, di incendio doloso e di istigazione al suicidio.

Dopo una trentina di interventi chirurgici, dice Valentina, «esco poco di casa e sempre accompagnata per via delle minacce e delle mie condizioni fisiche. Ogni volta che parlo vengo bersagliata da insulti e minacce, ma per fortuna ho anche tante persone che mi vogliono bene e mi stanno vicino.

Il mio impegno contro la violenza mi dà molta forza: vado nelle scuole a raccontare la mia storia, a spiegare ai ragazzi com’è fatto l’amore vero, come non scambiare mai per passione il possesso e anche come riconoscere un rapporto malato». E a proposito dell’amore dichiara: «Ci credo ancora. Ho l’esempio dei miei genitori sotto gli occhi e anch’io, come tutti, spero di incontrarlo».

