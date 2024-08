8 ago 2024 17:36

“DOPO UNA RIUNIONE, BORSELLINO DISSE A PIGNATONE E LO FORTE: “SUL RAPPORTO MAFIA E APPALTI NON ME LA RACCONTATE GIUSTA” – L’EX MAGISTRATO ANTONIO INGROIA, STRETTO COLLABORATORE DEL GIUDICE AMMAZZATO NEL ’92, RIVELA IL CLIMA ALL’INTERNO DELLA PROCURA DI PALERMO GUIDATA DA PIETRO GIAMMANCO: “ERA IL 14 LUGLIO DEL ’92 E L’INCONTRO ERA STATO CONVOCATO DOPO LE POLEMICHE SEGUITE ALLA PUBBLICAZIONE DI STRALCI DEL DIARIO DI FALCONE, IN CUI SI PARLAVA DELLA DIFFICOLTÀ DI LAVORARE IN PROCURA. QUANDO USCIMMO DALLA STANZA, PAOLO MI DISSE: “QUESTI QUI CERCHERANNO DI METTERMI IN UN ANGOLO…”