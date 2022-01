“DOVEVA ESSERE UN'INIZIATIVA INNOVATIVA, MA HA PRESO UNA PIEGA CHE HA DATO ADITO A POLEMICHE E MALDICENZE” - DUE AVVOCATESSE DI TORINO APRONO UNA PAGINA INSTAGRAM PER DOCUMENTARE LE LORO VITE TRA BORSE GRIFFATE E ABITI D’ALTA MODA MA FINISCONO NEL MIRINO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI –DOPO AVER VISTO IL LORO NOME CANCELLATO DAL SITO DELLO STUDIO CON CUI COLLABORAVANO, UNA HA DECISO DI FARE UN PASSO INDIETRO, MENTRE L’ALTRA… - VIDEO

dc legalshow 8

1. LE AVVOCATESSE-INFLUENCER

Massimiliano Nerozzi per torino.corriere.it

Tra borse Chanel e codici, cinture Valentino e toghe, un videoclip s’aggira per le chat degli avvocati, tanto da mettere in allerta l’Ordine, che vuole vederci chiaro sulla pagina Instagram Dc LegalShow. Un incrocio tra Suits, la serie Netflix sugli avvocati fashion di New York (nell’idea dei creatori) e un film dei fratelli Vanzina (per i detrattori). Morale: quasi duemila follower in pochi giorni e 22 post, e la convocazione del consiglio degli avvocati, appunto, lunedì pomeriggio (17 gennaio).

«Siamo sorprese che una persona importante come la presidente Grabbi possa perdere tempo per parlare di una cosa così insulsa», cade dalle nuvole l’avvocato Alessandra Demichelis, 33 anni, che griffa la pagina social insieme alla collega Federica Cau, 36. «Mi sembra davvero too much: quando abbiamo visto la mail siamo rimaste basite».

dc legalshow 10

La pagina social di due avvocatesse

A occhio, si tratterà di rispettare i confini tracciati dal codice deontologico, tra l’articolo 2 (le norme si osservano anche nella vita privata) e il 9 (dignità e decoro). Di certo, l’iniziativa ha innescato chiacchiere, animato le chat e, addirittura, ispirato meme: «Solo perché siamo carine — sorride Demichelis — e non si tratta di un’iniziativa pubblicitaria».

Per farsi conoscere, diciamo, come da trama: «1 città magica (Torino), 2 avvocatesse, la loro vita, il mondo legale…Lo show legale diventerà realtà». L’idea è (o era) quella di intrecciare vicende professionali e di vita: «Dalla palestra alle 6 del mattino alle uscite a cena, tutte le sere. O ai week-end, sempre fuori».

dc legalshow 7

Se non fosse per l’intoppo, comunicato su Instagram: «Purtroppo abbiamo subito una battuta d’arresto, per così dire. Ma confidiamo di riuscire a spiegarvi in settimana di cosa tratta questo progetto». La fiducia non manca: «Suits è finto, noi siamo vere».

2. LE AVVOCATESSE-INFLUENCER RICHIAMATE DALL'ORDINE ORA SONO AL BIVIO

Da www.leggo.it

Si dividono le strade, almeno sui social, di Federica Cau e Alessandra Demichelis le due avvocatesse-influencer di Torino che su Instagram avevano lanciato la loro pagina DC LegalShow, una sorta di Sex and the city in salsa legale, che ha conquistato in pochi giorni oltre 8mila follower con foto glamour, di aperitivi e cene con amiche o sull'altalena alle terme in accappatoio.

dc legalshow 11

Dopo essere state convocate dall'Ordine e aver visto il loro nome cancellato dal sito internet dello studio con cui collaboravano, le due professioniste, 33 e 36 anni, oggi annunciano due diverse decisioni. Cau annuncia sempre via social di «dover fare un passo indietro», Demichelis invece sceglie di proseguire «Perché? Voglio che sappiate quale era l'idea alla base di questa pagina e la sua vera natura» spiega sul profilo.

«Questa pagina, - scrive Cau sul profilo Insagram - aperta prima che fossero pronti i contenuti giuridici che l'avrebbero dovuta completare, ha riscosso un'attenzione e un seguito del tutto inaspettati e, nella sua versione attuale, presta il fianco a fraintendimenti, oltre a risultare fortemente divisiva. Ritengo personalmente di dover fare un passo indietro, per riproporre, in futuro, nuovi e rimodulati materiali e argomenti».

dc legalshow 5

Non mancano le reazioni alla decisione, tra i molti commenti di dispiacere «Mi spiace, sono con voi», «Hanno vinto loro... un paese di bigotti» e le critiche «Avvocatesse Impavide sullo schermo, 'cagasotto' nella realtà. Che tristezza».

«Doveva essere un'iniziativa innovativa, ma ha preso una piega che non mi piace e che ha dato adito a polemiche e maldicenze. Mi sono consultata con un collega e ora farò le mie valutazioni», aveva detto Federica Cau, non apprezzando i tanti commenti e i pettegolezzi sull'iniziativa social, che mostra le foto delle due professioniste tra aperitivi glamour in abiti alla moda, in accappatoio alle terme o a cena con le amiche. Nulla di sconveniente, né di volgare. Per il momento l'Ordine, dopo averle convocate, non ha preso provvedimenti nei loro confronti.

dc legalshow 6 dc legalshow 4 dc legalshow 13 dc legalshow 12 dc legalshow 9 dc legalshow 1 dc legalshow 2 dc legalshow 3