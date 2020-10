COPRIFUOCO, E ORA CHE FACCIO? IN ATTESA DEL DPCM CHE DOVREBBE FISSARE UN ORARIO PER IL COPRIFUOCO IN TUTTA ITALIA, ALCUNE REGIONI COME LA LOMBARDIA (DALLE 23 ALLE 5), IL LAZIO (DALLE 24 ALLE 5) E LA CAMPANIA (DALLE 23 ALLE 5) E DA LUNEDÌ 26 OTTOBRE IL PIEMONTE (DALLE 23 ALLE 5), HANNO GIÀ LIMITATO LE USCITE SERALI - DALLE CENE AL RISTORANTE ALLA PASSEGGIATA CON IL CANE, ECCO COSA SI PUÒ FARE (E COSA NO)