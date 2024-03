Mi dispiace molto ascoltare queste parole della ex maestra di danza di Eleonora Abbagnato. Ascoltare frasi e espressioni come “manipolava”, “straordinaria”, “era il terrore delle altre bambine”, vederla sorridere mentre racconta come uccidesse i sogni delle altre piccole… pic.twitter.com/5IrVBIZDcv — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) March 28, 2024

Estratto dell'articolo da www.repubblica.it

documentario eleonora abbagnato 2

Lavoro, allenamento, perseveranza. Ma anche frasi che oggi possono suonare stonate e ricordare il calvario delle Farfalle della ginnastica ritmica. A raccontare la storia di Eleonora Abbagnato è il docufilm diretto da Irish Braschi, in onda su Rai3. Ecco i primi passi della stella, poi la scuola all’Opéra di Parigi e le prime difficoltà: “Le madri delle altre danzatrici mi chiamavano la petite mafieuse”.

selvaggia lucarelli

Oggi Abbagnato dirige il corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma. E si apre davanti alla cinepresa: “Mi comportavo un po' male con le altre”. La conferma arriva dalla testimonianza, diretta, della prima maestra di danza a Palermo: “Eleonora era il terrore delle altre bambine, perché lei doveva già essere la prima. La consideravano quasi una "boss", perché lei manovrava le compagne. Riusciva pure a convincerle a abbandonare il corso di danza”. Il racconto è accompagnato dal sorriso dell’insegnante della “straordinaria” Abbagnato.

documentario eleonora abbagnato 3

Un mix che non è piaciuto alla giornalista Selvaggia Lucarelli. Ecco il video con l’estratto della maestra della Stella postate su Instagram: “Mi dispiace molto ascoltare queste parole della ex maestra di danza di Eleonora Abbagnato. Ascoltare frasi e espressioni come “manipolava”, “straordinaria”, “era il terrore delle altre bambine”, vederla sorridere mentre racconta come uccidesse i sogni delle altre piccole danzatrici dicendo loro che erano inadatte alla danza, è ripeto, sconcertante”.

documentario eleonora abbagnato 5

“Gli adulti dovrebbero aiutare i bambini a riconoscere atteggiamenti vessatori […] Questi comportamenti, uniti a pressioni psicologiche importanti e a sacrifici fisici, possono lasciare strascichi molto seri anche in età adulta. Inoltre, scomodare la parola “boss” non fa un favore neppure a Eleonora Abbagnato, che si è lamentata spesso del fatto che a Parigi le madri di altre ragazzine la chiamassero “piccola mafiosa” […] “Non so come si sia comportata questa maestra ai tempi, so solo che questa è stata un’occasione persa per celebrare una stella della danza senza finire per minimizzare quelle angherie […]”.

documentario eleonora abbagnato 4 eleonora abbagnato eleonora abbagnato eleonora abbagnato foto di bacco documentario eleonora abbagnato 6 eleonora abbagnato eleonora abbagnato eleonora abbagnato premiata eleonora abbagnato foto di bacco eleonora abbagnato foto di bacco documentario eleonora abbagnato 1