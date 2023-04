Estratto dell’articolo di Giovanna Cavalli per il "Corriere della Sera"

[…] tra mille Veline, tutti ricordano la coppia Maddalena Corvaglia- Elisabetta Canalis.

«Non so bene per quali meriti, forse perché la gente è cresciuta con noi, però ne sono orgogliosa. Quelle di oggi ballano molto meglio, io e Eli eravamo imbranate, pasticcione. Forse abbiamo fatto colpo perché siamo arrivate dopo la stagione delle ragazzine acerbe di Non è la Ra i.

Una pugliese e una sarda, con le labbrone, le tettone... Eh, a 19 anni avevo qualche chiletto in più, ho rivisto i reggiseni che portavo allora, quarta misura, adesso in una coppa sola ce le metto tutte e due».

In tre anni, dal 1999 al 2002, ne ha combinate di ogni.

«Sono scivolata dal bancone, ho dato una manata al Gabibbo facendolo cadere, strappato calze, perso scarpe. Una volta io e Eli dovevamo eseguire un doppio cambré , piegando il busto all’indietro. “ Ocio alla testa”, ci avvisò il coreografo. Bang, che capocciata, una legnata pazzesca».

Mai come alla prima uscita pubblica.

«Oddio, era un premio televisivo, un Oscar non so cosa. Va avanti Eli, c’è un piccolo gradino, io non lo vedo, inciampo. Per non cadere d’istinto mi aggrappo al suo sedere e quasi la tiro giù con me. “Non vi mando più da nessuna parte”, minacciò Antonio Ricci».

Era protettivo con voi.

«Hanno sempre malignato: chissà le Veline che avranno fatto per arrivare lì. Ma va. Ricci è l’unico che non ci ha mai guardato, anche se tutte ne siamo state un po’ innamorate. Ti credo, era un figo. Ma lui zero, ci dava del lei, non ci filava manco di striscio. Come prima cosa, ci spedì a un corso di dizione […] ».

Eli e Maddy, Maddy e Eli, la Velina bionda e la Velina bruna. Amiche per la pelle e poi di colpo non più.

«È stata una bellissima amicizia, che sia finita non gli toglie nulla. Con Elisabetta siamo state inseparabili e complici anche nei momenti più difficili […]».

Cos’è successo di tanto tremendo?

«Non lo dirò mai, è stato troppo grave per me. Quando si perde la fiducia, l’amicizia si spezza. Non sono una str…a, però tendo a non fare avvicinare troppo le persone proprio per la paura di vederle andare via. Sono guardinga, ho addosso ottanta strati di corazza, perdere qualcuno a cui tieni è dolorosissimo. Ho perso mio padre da piccola, so cosa si prova, non voglio mi ricapiti».

Il perdono non è contemplato?

«Al momento no ed è giusto così, poi mai dire mai nella vita. Però le voglio ancora bene, voglio sapere che è felice, le auguro il meglio. So che adesso ha problemi personali e mi dispiace. Parlarne male ora sarebbe becero, non si fa. Per tanto tempo ho provato una sensazione di vuoto, senza di lei, adesso mi sono abituata alla sua assenza. E ho altre amiche intorno, poche ma buone, persone speciali, le ho scelte con cura. Una? Costanza Caracciolo, gran brava ragazza».

A Striscia non trovò soltanto un’amica ma anche un fidanzato, Enzo Iacchetti.

«Enzino… ci siamo messi insieme alla fine del secondo anno, senza dirlo a nessuno. Ma sul lavoro era un disastro: se c’era lui non aprivo bocca, invece di sentirmi forte ero bloccata dall’imbarazzo. […]».

Nessuno sospettava niente?

«No, perché era dal primo anno che Enzino si dichiarava innamorato di me, aveva gli occhi a cuore, se qualcuno mi si avvicinava gli tirava addosso il cellulare. Eli, lei sì che lo sapeva. A rivelarlo fu Maurizio Costanzo, che però fu molto carino, disse cose bellissime di noi».

Cosa la fece innamorare e perché finì?

«[…] era puro, di un’intelligenza superiore, colto. […] Le storie però finiscono, io ci provo e ci riprovo, ma quando dico basta è basta, per noi è venuto quasi da sé, lo abbiamo deciso insieme».

Fece Operazione Trionfo con Miguel Bosè, che tanto trionfale non fu.

«Infatti la ribattezzarono “Operazione Tonfo”.

A Striscia ero abituata a sentirmi in famiglia, con lui non mi sono proprio presa. Faceva il divo, si chiudeva in camerino […]».

Il flirt con Morgan.

«Pochi mesi di corteggiamento, mai stati fidanzati sul serio. Stavamo insieme, poi spariva, io mi arrabbiavo e lo mandavo al diavolo, lui tornava e si ricominciava. Un giorno la vicina di casa mi avvisò: “Maddy, c’è Morgan che dorme sullo zerbino del tuo pianerottolo”. Una volta a Pasqua si presentò a casa di mia madre in Puglia, lo invitammo a pranzo. […]».

Fidanzati in vista?

«Nessuno, sono single».

L’hanno fotografata un paio di volte accanto a Paolo Berlusconi ed è ripartito il gossip.

«Lo conosco da anni, è una persona meravigliosa, speciale. Come Silvio. Il garbo e l’educazione che ho riscontrato in loro sono rari da trovare, ce ne fossero di uomini così. Quanto al resto, scrivano pure ciò che vogliono».

