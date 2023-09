“ELON MUSK È COME DR. JEKYLL E MR. HYDE” - WALTER ISAACSON, CHE HA SCRITTO LA BIOGRAFIA DI ELON MUSK, RIVELA TUTTE LE MANIE DELLO SVALVOLATO BOSS DI TESLA: “LAVORA A UN’INTENSITÀ SPAVENTOSA E NON HA INTENZIONE DI GUSTARSI IL SUCCESSO. QUANDO LE COSE VANNO BENE SI SENTE A DISAGIO. VIVE IN UN PREFABBRICATO PERCHÉ IL COMFORT POTREBBE DISTRARLO DAL LAVORO. PUÒ TRASFORMARSI IN UN DEMONE PER UN’ORA, PUO' ESSERE BRUTALE” – IL PASSATO DA BIMBO BULLIZZATO, LA VERITÀ SULL’USO DELLA KETAMINA E…

Estratto dell’articolo di Pier Luigi Pisa per “la Repubblica”

[…] le parole Walter Isaacson evocano un inferno. Quello che il Ceo di Tesla e SpaceX intende vivere ogni giorno.

E che Isaacson ha visto con i suoi occhi negli ultimi due anni: «Quando ho iniziato a lavorare alla sua biografia ( Elon Musk, Mondadori), Tesla aveva evitato il fallimento ed era diventata l’azienda automobilistica con il più alto valore di mercato al mondo. SpaceX stava inviando nello Spazio il doppio dei materiali rispetto a qualsiasi altro Paese e azienda messi insieme. Musk era diventato la persona più ricca del mondo. Gli ho chiesto se aveva intenzione di gustarsi il successo e lui ha risposto di no. Quando le cose vanno bene, si sente a disagio».

Lei sembra aver capito chi è veramente Elon Musk.

«È nato per lavorare con un’intensità spaventosa e per correre rischi, spesso per puro divertimento. Questa mentalità gli consente di essere l’innovatore che lancia razzi e crea auto elettriche. Ma lo fa sembrare anche un po’ pazzo” […]».

Musk e Jobs: quanto si somigliano?

«Hanno in comune un po’ di scortesia. Quando si incontrarono per la prima volta, a una festa, Steve non si interessò a Elon e anzi lo ignorò. Tuttavia, credo che Musk fosse ispirato da Jobs: ne ammirava il senso del design».

Fino a che punto Musk può essere scontroso?

«I suoi amici e familiari usano l’espressione “Modalità Demone”. A volte Musk può essere brutale. È come Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Può trasformarsi in un demone per un’ora e oltre. Altrettanto velocemente, dopo la sfuriata, può scherzare in modo euforico e sciocco. E ha pochi ricordi di ciò che ha fatto».

A cosa si deve questa furia improvvisa?

«Ai demoni che si trascina dalla sua infanzia. Elon Musk è nato e cresciuto in un Sudafrica violento. Lui e suo fratello andavano ai concerti contro l’apartheid: spesso, quando scendevano dal treno, si imbattevano in pozze di sangue. E poi Elon fu picchiato a scuola così tanto da finire in ospedale».

Ma le cicatrici peggiori, si legge nel suo libro, le ha lasciate il padre.

«Errol Musk era un ingegnere burbero, rimproverava Elon per essere stato pestato. Prendeva le parti dei bulli».

Che rapporto ha Elon Musk con i suoi figli?

«Li ama molto. Ma non parla più con il figlio che ha intrapreso un percorso di transizione per diventare donna. Questa situazione per lui dolorosa ha spinto Musk verso la politica di destra e il populismo, e a detestare l’ideologia progressista».

È possibile che Musk l’abbia usata per certificare la sua figura di innovatore visionario?

«So solo che è interessato alla storia, in particolare a Napoleone, e che ha letto le mie biografie. Adora le vicende di persone che ritiene epiche. E naturalmente si ritiene una di loro […] ».

Musk vive a Boca Chica, accanto allo spazioporto di SpaceX. Si accontenta di un piccolo prefabbricato.

«Elon possedeva cinque case molto grandi. Le ha vendute tutte. Non ha yacht, non ama il lusso. Non perché sia virtuoso. Il comfort e le cose piacevoli potrebbero distoglierlo dal lavoro».

Il Wsj e il New Yorker sostengono che Musk assume ketamina.

«A me ha detto che la ketamina è efficace per trattare la depressione molto più dei farmaci prescritti solitamente. Ma la ketamina non influisce sulla sua personalità. Lui è sempre stato così».

Se non fosse nato in Sudafrica, probabilmente Musk avrebbe puntato la Casa Bianca.

«E sarebbe stato un candidato orribile e un pessimo presidente. Lui ama infrangere le regole. Non è diplomatico e ama essere controverso».

Lei sta dipingendo un altro Trump.

«Sa una cosa? A Elon Musk non piace Trump».

