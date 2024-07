“ELON E’ IN UNA FOSCHIA ALIMENTATA DALLA KETAMINA, È DISPERATAMENTE ALLA RICERCA DI APPROVAZIONE DA UN ESERCITO DI DEGENERATI” - VIVIAN JENNA WILSON, FIGLIA TRANGENDER DI ELON MUSK, RISPONDE AL PADRE CHE HA ACCUSATO LA CULTURA WOKE DI AVERLA “UCCISA” : “ELON NON SA COM'ERO DA BAMBINA PERCHÉ SEMPLICEMENTE NON C'ERA, E NEL POCO TEMPO IN CUI C'ERA SONO STATA SEMPRE CRITICATA DA LUI PER LA MIA IDENTITÀ SESSUALE QUEER. NON MI HA MAI SUPPORTATA, ERA FREDDO. SI ARRABBIA MOLTO FACILMENTE. È INDIFFERENTE E NARCISISTA” - VIDEO

VIVIAN JENNA WILSON RISPONDE AL PADRE ELON MUSK: “QUANDO ERO PICCOLA MI URLAVA CONTRO E MI CHIEDEVA DI APPARIRE PIÙ MASCHILE”

Estratto dell’articolo di Stefano Scarpa per www.lastampa.it

Non si è fatta attendere la risposta di Vivian Jenna Wilson, la figlia transgender di Elon Musk, dopo essere stata accusata dal padre di averlo ingannato nel fargli firmare i documenti propedeutici per la transizione: «La chiamano “deadnaming” per un motivo, perché tuo figlio è morto – ha raccontato il fondatore di Tesla –. Mio figlio è morto ucciso dalla cultura woke».

In un’intervista esclusiva a NBC News, Wilson ha respinto la ricostruzione del padre, affermando di non averlo ingannato e che Musk sapeva cosa stesse facendo quando ha acconsentito al trattamento che richiedeva il consenso dei genitori. «Credo che lui pensasse che io non avrei detto nulla e che avrei lasciato perdere – ha raccontato Wilson –. Cosa che non farò, perché se menti sfacciatamente su di me, di fronte a un pubblico di milioni di persone, non posso lasciare correre».

La figlia ventenne ha raccontato che Musk non l’ha mai supportata, e che lei e i suoi fratelli erano accuditi dalla madre o dalle tate: «Era freddo. Si arrabbia molto facilmente. È indifferente e narcisista». Ma non solo, Wilson ha rincarato la dose, sostenendo che quando era piccola, Musk la tormentava perché mostrava tratti femminili e la spingeva ad apparire più maschile, chiedendole anche di abbassare il tono della voce: «È stato crudele – racconta a NBC – Quando ero in quarta elementare, abbiamo fatto un viaggio su strada e non sapevo che in realtà fosse solo una pubblicità per una delle sue auto. Lui mi urlava contro, in modo feroce, perché la mia voce era troppo alta». […]

LA FIGLIA DI ELON MUSK RISPONDE AL PADRE, VIVIAN: “NON SONO MORTA. QUANDO ERO PICCOLA NON C’ERA MAI”

Estratto dell’articolo di Valerio Berra per www.fanpage.it

Vivian Jenna Wilson è la figlia più grande di Elon Musk. Non porta il suo cognome e da tempo ha deciso di tagliare ogni rapporto con lui. Di solito Musk non parla di lei, come non parla di nessuno dei suoi figli più grandi. Al massimo li porta in giro. Il 22 luglio intervistato nel podcast di Jordan Peterson Musk ha voluto parlare di Vivian e della transizione di genere che ha affrontato. Musk ha parlato di Vivian al maschile, dicendo che il woke mind virus aveva ucciso suo figlio.

Ora Vivian Jenna ha affidato a Threads la sua risposta. Già è interessante notare che la ragazza abbia scelto di tenersi alla larga da X (fu Twitter). Il social network acquistato da Elon Musk nel 2022 ha invertito la rotta seguita negli anni prima e ha tagliato gli sforzi dedicati alla moderazione. La prima parte della risposta di Vivian Jenna su Threads si legge già nel messaggio fissato in alto: “I look pretty good for a dead bitch”. […]

Vivian, classe 2004, ha risposto a molte delle parole dette dal padre. La tesi di Elon Musk è che la mentalità woke l’abbia convinta ad affrontare una transizione di genere quando era ancora un’adolescente. Scelta che invece rivendica. Scrive su Threads:

“Sono legalmente riconosciuta come donna nello stato della California e non mi preoccupo delle opinioni di chi è sotto di me. Ovviamente Elon non può dire lo stesso perché, in una foschia alimentata dalla ketamina, è disperatamente alla ricerca di attenzione e approvazione da un esercito di degenerati”.

Nel podcast Elon Musk aveva citato anche alcuni episodi della sua infanzia: “Lui non sa com'ero da bambina perché semplicemente non c'era, e nel poco tempo in cui c'era sono stata sempre criticata da lui per la mia identità sessuale queer. Ovviamente non può dirlo, quindi sono stata ridotta a un piccolo stereotipo”. Vivian Jenna Wilson ha il cognome della madre, Justine Wilson. […]

