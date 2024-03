“ERA UNA PECCATRICE” – LE AUTORITA’ IRANIANE RIFIUTANO IL RIMPATRIO DELLA SALMA DI VIDA SHAHVALAD, MORTA INSIEME AL FIDANZATO VINCENZO NOCERINO - I DUE RAGAZZI SONO STATI TROVATI SENZA VITA IN UN GARAGE A SECONDIGLIANO, VICINO NAPOLI: CERCAVANO UN PO’ DI INTIMITÀ MA, AVENDO LASCIATO L’AUTO ACCESA, SONO MORTI INTOSSICATI DAI GAS DI SCARICO - PER GLI IRANIANI, LA 21ENNE "ERA UNA DONNA DI FACILI COSTUMI" - IL PAPÀ DEL RAGAZZO NEGA CHE I DUE FOSSERO NUDI: “ERANO STESI, LUI SUL SEDILE DAVANTI, LEI DIETRO..."

Una tragedia nella tragedia. L’Iran -secondo quanto riportano Il Mattino e Il Messaggero – rifiutano il rimpatrio della salma di Vida Shahvalad, la 21enne studentessa iraniana morta nella notte tra venerdì e sabato scorso insieme al fidanzato Vincenzo Nocerino, di 24 anni. I due ragazzi sono stati trovati senza vita nell’auto parcheggiata in un garage a Secondigliano (Napoli), uccisi dal gas di scarico dell’auto lasciata accesa pare per riscaldarsi.

Nel paese islamico – dove la polizia morale arresta le donne che indossano il velo e che in alcuni casi sono morte mentre erano nella loro custodia come Masha Amini – la notizia che la giovane fosse in auto con un uomo è stata riportata con sdegno dalla tv. Al tg si è parlato della 21enne come una giovane donna di “facili costumi”. E così la famiglia di Vida, colpita dal lutto, non riesce ad avere l’autorizzazione a portare il corpo in patria a causa dello stop imposto dalla polizia morale iraniana.

Il papà del 24enne smentisce che i due fidanzati fossero svestiti. In una intervista al Mattino spiega che erano vestiti e che la ragazza era sul sedile posteriore. Un amico della 21enne, Ahmad Bahramzadeh, laureando in odontoiatria a Pisa, ha lanciato un appello perché si ripristini la verità. Appello raccolto dal deputato Francesco Emilio Borrelli e dallo speaker di Radio Marte Gianni Simioli: “Vida è stata descritta per ciò che non era, infangandone la memoria. […]”.

“Erano stesi, lui sul sedile davanti, lei dietro. Erano vestiti, voglio precisarlo perché qualcuno ha detto che erano nudi. Sembrava dormissero – ha raccontato il padre del giovane – Ho cercato di scuotere mio figlio e per rianimarlo, l’ho preso a schiaffi urlando il suo nome. Ma nulla. Il silenzio assoluto. Di fronte a nessuna reazione da parte di entrambi ho realizzato che erano morti e ho chiamato subito i soccorsi. Sono uscito in strada e credo che le mie grida abbiano svegliato tutto il rione”.

