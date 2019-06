“ERA UN PESO ECONOMICO” – ORRORE IN BRASILE DOVE UNA COPPIA DI DONNE HA TORTURATO E UCCISO CON FEROCIA IL FIGLIO DI NOVE ANNI CONSIDERATO UNA PALLA AL PIEDE: AL PICCOLO È STATO AMPUTATO IL PENE, GLI SONO STATI STRAPPATI LA PELLE E GLI OCCHI PRIMA DI ESSERE DECAPITATO E FATTO A PEZZI – IL CORPO È STATO RITROVATO IN…

Stefano Damiano per "www.ilgiornale.it"

rosana candido e kacyla pessoa

È stato ucciso dalla mamma, fatto a pezzi e poi nasconsto in alcune valigie. L'orrore della morte del piccolo Ruhan Maycon è successa a Samambaia, a circa 20 chilometri dalla capitale carioca Brasilia.

A seguito delle indagini è stata arrestata la 27enne Rosana da Silva Auri Candido, madre del piccolo Ruhan, e la compagna 28enne Kacyla Priscyla Santiago Damasceno. Le donne avrebbero maltrattato, torturato e lasciato in uno stato di malnutrizione il bimbo negli ultimi 5 anni, senza dare lui la possibiltà di andare a scuola così da evitare il controllo da parte delle autorità.

rhuan

Per dissimulare il delitto Rosana da Silva Auri Candido aveva denunciato la scomparsa del bimbo così da allontanare da se le indagini ma gli investigatori sono riusciti a scoprire la raccapricciante tragedia. Il bambino sarebbe stato privato del pene circa due anni fa e sul corpo erano ancora rintracciabili le tracce delle violenze subite. Le due omicide avrebbero strappato via la pelle e gli occhi dal viso di Ruhan, per poi decapitarlo e farlo a pezzi nascondendo i brandelli in alcune valigie.

kacyla pessoa

Da quanto si apprende da fonti locali la motivazione dell'omicidio sarebbe il fatto che le donne consideravano il piccolo un peso economico che le avrebbe spinto a liberarsi di lui.

rosana candido