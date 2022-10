“ERANO CONSAPEVOLI CHE CONTINUANDO CON I CALCI E I PUGNI AVREBBERO POTUTO UCCIDERE WILLY” – È UNA "FURIA CIECA" QUELLA DESCRITTA NELLE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA CON CUI I GIUDICI HANNO CONDANNATO ALL’ERGASTOLO I FRATELLI BIANCHI PER LA MORTE DI WILLY, PESTATO A MORTE A COLLEFERRO - GABRIELE BIANCHI HA USATO UN PALO COME “CATAPULTA” PER RENDERE IL COLPO ANCORA PIÙ DEVASTANTE – SUL CELLULARE DEI DUE C’ERANO FOTO DI ANIMALI IN AGONIA, RIFERIMENTI A SCAMPIA E…

Michela Allegri per "Il Messaggero"

WILLY MONTEIRO

Una «furia cieca» e nessun pentimento. Una violenza gratuita: erano consapevoli che continuando con i calci e i pugni avrebbero potuto uccidere Willy, ma non si sono fermati. Hanno infierito anche mentre lui era a terra, immobile. Lo sapevano tutti: i quattro imputati per l'omicidio del giovane cuoco italo-capoverdiano «avevano la percezione del concreto rischio che, attraverso la loro azione, Willy potesse perdere la vita, ma hanno continuato a picchiarlo».

i fratelli bianchi

Si legge nelle motivazioni della sentenza con cui i giudici della Corte d'Assise di Frosinone, nel luglio scorso, hanno disposto l'ergastolo per i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, 23 anni per Francesco Belleggia e 21 per Mario Pincarelli.

L'OMICIDIO Willy è stato ucciso la notte del 6 settembre del 2020, a Colleferro. I giudici parlano di un'azione rapidissima, iniziata con un calcio violento in pieno petto, sferrato da Gabriele Bianchi, campione di arti marziali miste: ha usato un palo come «catapulta», annota il collegio, per rendere il colpo ancora più devastante. (…)

i fratelli bianchi a miami

Dall'analisi dei cellulari dei due imputati è emerso di tutto: immagini di animali in agonia, riferimenti a Scampia, foto in cui viene mimato un colpo di pistola, scatti in cui i fratelli si immortalano armati e con il volto travisato. (…)

