12 dic 2022 18:00

“ERANO FELICI DI MENTIRE PER PROTEGGERE MIO FRATELLO, NON SONO MAI STATI DISPOSTI A DIRE LA VERITÀ PER NOI” – IL PRINCIPE HARRY E LA MOGLIE MEGHAN MARKLE SGANCIANO UN ALTRO TRAILER IN CUI ACCUSANO WILLIAM DI ESSERE IL COCCO DI FAMIGLIA: LUI PARLA DI VERITÀ NON DETTE E LEI DICE DI ESSERE STATA “DATA IN PASTO AI LUPI” – MA QUALI SONO ‘STE FANTOMATICHE BUGIE E QUALI QUESTE VERITÀ NON DETTE? A PARTE SPARARE NEL MUCCHIO, I SUSSEX NON SONO RIUSCITI A FARE UN’ACCUSA SPECIFICA CONTRO I REALI… - VIDEO