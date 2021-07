24 lug 2021 16:03

“ESISTE ANCORA IL DIRITTO DI SBAGLIARE?” – MICHELE SERRA E IL LICENZIAMENTO DEL DIRETTORE ARTISTICO DELLA CERIMONIA D’APERTURA DELLE OLIMPIADI DI TOKYO, KENTARO KOBAYASHI, PER UNA CAZZATA SULL’OLOCAUSTO DETTA 23 ANNI FA: “DAVVERO PUÒ ESISTERE PRESCRIZIONE PER CORROTTI E MAFIOSI, E NON PER UN ARTISTA CHE VEDE DISTRUTTO IL SUO ECCELLENTE LAVORO DI OGGI A CAUSA DI UNA SCEMENZA GIOVANILE VOMITATA DAGLI ARCHIVI? NON AVETE ANCHE VOI L'IMPRESSIONE CHE L'OSSESSIONE DELLA PUREZZA STIA FACENDO USCIRE DI SENNO IL MONDO?” – VIDEO