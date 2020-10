“ESISTONO DECINE DI ALTRE CAUSE DI MORTE, COMPRESA LA FAME” – MASSIMO CACCIARI CONTRO IL DPCM DI CONTE: “NON ESISTE SOLO IL CORONAVIRUS. O ARRIVANO AIUTI ROBUSTI ALLE VITTIME ECONOMICHE DELLA PANDEMIA O CI SARÀ SOLO DA ASPETTARSI L’ESPLOSIONE DELLA RABBIA SOCIALE. È EVIDENTE CHE SE CONTINUA QUESTA SITUAZIONE, SENZA PERALTRO UN FLUSSO EFFICACE DI COMUNICAZIONE DA PARTE DEL GOVERNO E DELLE REGIONI…”

Dopo l'ultimo Dpcm di Giuseppe Conte, secondo Massimo Cacciari l'orizzonte è chiaro: sarà rivolta popolare. Se più o meno violenta di quanto accaduto tra venerdì e sabato a Napoli e a Roma, si vedrà.

"È evidente - spiega al Quotidiano nazionale il filosofo, ex sindaco di Venezia - che se continua questa situazione, senza peraltro un flusso efficace di comunicazione da parte del governo e delle Regioni, o scattano meccanismi di aiuti robusti alle vittime economiche della pandemia o ci sarà solo da aspettarsi l'esplosione della rabbia sociale".

"Non esiste solo il coronavirus - ricorda Cacciari -. Esistono decine di altre cause di morte, compresa la fame. Dunque, o ci sono gli aiuti o mi pare inevitabile che la rabbia esploda". E se a questo scenario di disperazione si aggiunge la probabile infiltrazione di camorra, mafia e criminalità organizzata nell'organizzazione delle proteste, lo scenario che ci attende è tanto cupo quanto chiaro.

