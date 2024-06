“ESSERE GAY MI AIUTA A ESSERE UN PAPÀ MIGLIORE” – FEDERICO FASHION STYLE È TORNATO CON I SUOI DELIRI MULTIGENDER E LE STOCCATE ALL’EX MOGLIE: “QUANDO SI TRATTA DI SOLDI, LE PERSONE DIVENTANO CATTIVE. È ARRIVATA A INVENTARSI FALSE TESTIMONIANZE. MI AUGURO CHE MIA FIGLIA NON SENTA MAI DEL DELIRIO CREATO DALLA MAMMA. IL FUTURO? STO VALUTANDO LA CARRIERA TELEVISIVA. L’OMOSESSUALITÀ? CON MIA FIGLIA RICOPRO PURE IL RUOLO DI MAMMA, SONO PIÙ SENSIBILE…”

Estratto dell'articolo di Serena De Santis per www.leggo.it

federico lauri fashion style foto di bacco (2)

Federico Fashion Style è nella sua «Reggia di Versailles», il salone di Anzio.

[…] Federico Lauri, 34 anni, viaggia in tutta Italia per andare nei suoi saloni di Milano, Firenze, Roma e Napoli. Tutto con una sola persona nella testa (e nel cuore): la sua piccola Sophie Maelle, di 7 anni, da cui torna sempre.

[…] A poco più di un mese dall’aggressione omofoba, avvenuta all’interno di un treno che viaggiava verso Napoli, a Leggo Federico Fashion Style si è dichiarato «rinato, anche se con un po’ di amaro nel cuore. Sono pronto a tutto per stare accanto e per insegnare cosa sia l’amore a Sophie».

letizia porcu federico fashion style 2

Come sta?

«[…] è ancora un momento delicato per via della separazione. Sto avendo degli attriti con la mia ex partner, a causa di alcuni motivi economici. Purtroppo, quando si tratta di soldi, le persone si trasformano e diventano cattive».

Ha spiegato che il Salone delle celebrità, per lei, è una rinascita. Cosa l’ha spinta a tornare in televisione dopo due anni?

«Mi sono preso un momento di pausa perché non sentivo di far sorridere la gente. […] non riuscivo più a farlo per via della separazione, quindi ho deciso di fermarmi per un po’. Soprattutto per proteggere mia figlia, volevo preservarla dai riflettori. Ma nel momento in cui gli avvocati sono andati avanti con le pratiche e ho iniziato a stare meglio, ho deciso di tornare. […] Sto valutando anche la carriera televisiva».

federico fashion style 5

Parla di carriera televisiva, quindi dove si vede in futuro?

«Il mio sogno è sempre stato quello di far ridere le persone. Mi piacerebbe presentare o affiancare qualcuno in un programma. […]».

[…]

Nelle storie e nei post pubblicati su Instagram, definisce sua figlia come la persona più importante e l’amore della sua vita.

«Non esiste un termine per descrivere cos’è mia figlia. Infatti mi dispiace che ci sia questa guerra con la mamma. […] che bisogno c’è di fare una guerra, inventandosi addirittura false testimonianze, solo per fini economici? […]».

federico fashion style

Sophie cosa pensa del suo papà?

«Per mia figlia sono il suo principe, mi dice che sono il suo fidanzato. Per lei sono un papà eroe, un idolo, perché a scuola i suoi amichetti rimangono sorpresi di sapere che è la figlia di Federico Fashion Style e rimane incantata quando vede che le persone mi fermano per strada per chiedermi una foto. Ma per Sophie voglio essere anche un amico e una “mamma”. Credo che l’omosessualità mi aiuti a essere un papà migliore, tanto da riuscire a ricoprire il ruolo di una mamma. Sono sensibile e riesco a comprendere le emozioni di mia figlia».

Sua figlia sa che è omosessuale?

«Lei ancora non mi ha chiesto nulla. Quando arriverà il momento giusto, voglio dirglielo io. […] le dirò che l’amore non ha forme e che amare una persona non dipende dal sesso. Sono questi i valori che voglio insegnarle».

FEDERICO FASHION STYLE

Cosa augura a se stesso e a sua figlia?

«A me stesso auguro di cancellare tutto il male che ho ricevuto da questa persona, perché non lo meritavo. Voglio eliminare tutto quello che ho subito. E a mia figlia auguro che, tutto questo delirio creato dalla mamma, non venga mai alle sue orecchie. […]».

letizia porcu3 letizia porcu federico fashion style 1 letizia porcu2 letizia porcu1 il salone di federico fashion style 7 il salone di federico fashion style 6 federico fashion style foto di bacco (9) federico fashion style foto di bacco (7) federico fashion style beauty bus federico fashion style beauty bus 8 FEDERICO FASHION STYLE VALERIA MARINI FEDERICO FASHION STYLE FEDERICO FASHION STYLE letizia porcu4