8 lug 2021 18:51

“EVITIAMO SPAGNA E PORTOGALLO” - CLÉMENT BEAUNE, SEGRETARIO DI STATO FRANCESE AGLI AFFARI EUROPEI, SE NE FOTTE DEL GREEN PASS E LANCIA UN APPELLO AI CONNAZIONALI A NON SVACANZARE IN SPAGNA E PORTOGALLO CHE, PER SALVARE LA STAGIONE ESTIVA, HANNO ALLENTATO TROPPI I FRENI CON UN CONSEGUENTE AUMENTO DEI CONTAGI: “MEGLIO RESTARE IN FRANCIA O ANDARE IN ALTRI PAESI. ALCUNI HANNO TROPPO APERTO LE PORTE, LA PANDEMIA NON È FINITA…”