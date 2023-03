“FABRI FIBRA È MORTO IN UN INCIDENTE STRADALE” – SU INTERNET TORNA A CIRCOLARE LA NOTIZIA DELLA SCOMPARSA DEL RAPPER, MA È UNA BUFALA: IN REALTÀ IL CANTANTE MARCHIGIANO STA BENISSIMO, E NON È STATO NEMMENO PROTAGONISTA DI QUALCHE NOTIZIA DI CRONACA CHE POTESSE DARE ADITO ALLE VOCI. ALLORA COME NASCE LA FAKE NEWS? IN REALTÀ FU LUI A FAR NASCERE LA NOTIZIA, NEL 2006, QUANDO INSCENÒ LA SUA MORTE CON…

Estratto da www.tgcom24.mediaset.it

fabri fibra mal di stomaco 1

Fabri Fibra è morto in un incidente stradale. La bufala che da anni corre in Rete è tornata alla ribalta in questi giorni, tornando a far preoccupare fan, almeno per il tempo di accorgersi che la notizia è falsa. [...]

Il rapper [...] in realtà sta benissimo e ultimamente non è stato nemmeno protagonista di qualche notizia di cronaca che potesse essere da spunto per la fake news sulla sua morte. Ma in qualche modo alla base di questo fenomeno c'è anche lui.

Infatti la notizia, se così vogliamo chiamarla, nasce da un'idea dello stesso rapper che nel 2006 inscenò la sua morte con tanto di un video realizzato in esclusiva per Mtv per lanciare il singolo "Mal di stomaco". Una trovata promozionale che alla fine si è rivelata un piccolo boomerang, dal momento che ha fornito lo spunto a molti per ricamarci sopra.

la finta morte di fabri fibra

L'ultima volta, in ordine di tempo, era stata l'estate del 2022, ma dal 2006 a oggi ciclicamente la notizia si riaffaccia al mondo del Web [...].

Fabri Fibra fabri fibra FABRI FIBRA fabri fibra FABRI FIBRA fabri fibra FABRI FIBRA FABRI FIBRA FABRI FIBRA FABRI FIBRA fabri fibra mal di stomaco 3