12 mag 2022 12:29

“FACCIAMO UNA STRAGE, PREPARATI IDIOTA” – È STATO BECCATO L’HATER CHE PER DUE ANNI HA PERSEGUITO ELEONORA DANIELE SUI SOCIAL CON INSULTI E MINACCE: “VEDRAI ORA COME TI FAREMO SVEGLIARE POVERA DEMENTE” - A ESSERE PRESE DI MIRA ERANO SOPRATTUTTO LE FOTO CON LA FAMIGLIA E CON LA FIGLIA DELLA CONDUTTRICE TV: L’ODIATORE SAREBBE UN 45ENNE DELLA PROVINCIA DI ROMA CHE È STATO PERQUISITO E DENUNCIATO PER DIFFAMAZIONE E…