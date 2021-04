“FAI QUESTA FOTTUTA FOTO!” – ARCHEO-SBROCCO DEL PRINCIPE FILIPPO CHE PERDE LA TESTA E SFANCULA UN FOTOGRAFO AL CLUB DELLA RAF: DURANTE LA COMMEMORAZIONE DEL 75° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA D'INGHILTERRA TRA LA LUFTWAFFE E L'AERONAUTICA BRITANNICA, IL MARITO DELLA REGINA SI ROMPE LE PALLE DI PRENDERE ORDINI PER METTERSI IN POSA ED ESPLODE… - VIDEO

Ha perso le staffe il consorte della regina Elibetta II. E' accaduto al Club della Raf durante la commemorazione del 75° anniversario della battaglia d'Inghilterra tra la Luftwaffe e l'aeronautica britannica. Al momento delle foto il principe Filippo, forse irritato dalla lentezza del fotografo, è esploso. "Just take this fucking picture", ha imprecato il Duca di Edinburgo al malcapitato provocando le risa dei vicini

