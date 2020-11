20 nov 2020 10:45

“FARE L’AMORE FA BENE, BISOGNA PRATICARLO ANCORA PIÙ DI PRIMA” - L’INFETTIVOLOGO MATTEO BASSETTI FA IL PIACIONE CON LA CHIRICO: “QUANDO HO VISTO CERTE RACCOMANDAZIONI MI SONO MESSO A RIDERE MA ANCHE DEPRESSO PERCHÉ NON ERA CITATA LA PAROLA PRESERVATIVO. ABBIAMO LAVORATO TRENT’ANNI PER INSEGNARE L’USO DEL PRESERVATIVO E ADESSO SI DICE ‘BASTA LA MASCHERINA’. I TEMPI CAMBIANO IN PEGGIO…” - VIDEO