Da “la Zanzara - Radio 24”

Il sesso al tempo del coronavirus. Na parla a La Zanzara su Radio 24 l’andrologo e sessuologo Nicola Mondaini, professore all’Università di Firenze: “In questo periodo fare sesso è consigliato. Ma non sesso occasionale. Dobbiamo fare sesso a casa, e posso dire che fare l’amore aumenta le difese immunitarie, c’è una produzione di endorfine”.

Dunque trombare aiuta a combattere il coronavirus?: “L’attività sessuale innalza il sistema immunitario. Può essere una buona protezione. Naturalmente in questo momento rimarchiamo che è consigliato stare in casa e l’attività sessuale deve essere un’attività sessuale sicura, quindi assolutamente fatta con il partner”.

Anche baciare una sconosciuta non va bene?: “Esatto. In questo momento il bacio, gli affetti, tutto quello che fa parte della sessualità purtroppo è pericoloso. Perché sappiamo benissimo come si propaga il coronavirus”. Se incontri una sconosciuta, o uno sconosciuto quali sono le posizioni da evitare?: “Io direi che in questo momento bisognerebbe evitarlo. Ma la vita va avanti, non è che si può fermare. Possiamo fare una battuta. In questo momento è da evitare la posizione da missionario, preferendo una posizione dove la donna è prona e l’uomo sta dietro. Questo è preferibile, ma in questo momento la cosa migliore però è stare a casa, tranquilli e buoni. Chi ha moglie o compagna ha questo vantaggio. Chi non ce l’ha, faccia da solo”.

Cìè qualche possibilità di trasmissione col sesso orale, pompino o cunnilingus?: “Per quello che riguarda il mondo della prostituzione questo è un momento di estremo pericolo non solo per chi lo frequenta, ma per la stessa prostituta. In questo momento è consigliabile tirare i remi in barca. La cosa migliore sarebbe stare in casa. Capisco che una prostituta debba lavorare, ma in questo momento ci sono dei rischi altissimi, perché nella giornata di una prostituta incontrare 10-15 persone è un fattore di rischio notevole”.

A prescindere dalla prostituzione, il rapporto orale crea dei problemi?: “Sul coronavirus tecnicamente i dati non ci sono, però è pericoloso. Perché il coronavirus si trasmette con i baci. Quindi se tu baci due labbra in un senso o nell’altro senso, certo… E’ un virus respiratorio, ma certamente anche il contatto, il sesso orale può essere pericoloso”