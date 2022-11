“FATTO” IL DECRETO, TROVATO IL COLPEVOLE – “IL FATTO QUOTIDIANO” PARLA DEL CONDONO VARATO NEL 2018 DAL GOVERNO CONTE E NE ADDOSSA TUTTA LA RESPONSABILITÀ A LUIGI DI MAIO: “L'ARTICOLO 25, POI RICHIESTO DA CIRCA 1.100 PRATICHE DI CONDONO SULL'ISOLA D'ISCHIA DELLE 27.010 GIÀ PRESENTATE, SPACCÒ IN DUE I PENTASTELLATI, TRA L'ALA FAVOREVOLE DEL VICEPREMIER LUIGI DI MAIO E QUELLA CONTRARIA DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE SERGIO COSTA. FINÌ, COME SEMPRE, A COLPI DI ESPULSIONI VERSO CHI NON VOTÒ IL DL IN PARLAMENTO…”

Estratto dell’articolo del “Fatto quotidiano”

GIUSEPPE CONTE LUIGI DI MAIO

[…] L'articolo 25, poi richiesto da circa 1.100 pratiche di condono sull'isola d'Ischia delle 27.010 già presentate, spaccò in due i pentastellati, tra l'ala favorevole del vicepremier Luigi Di Maio - si ricorda un'intervista a Repubblica del 2017 in cui difendeva "l'abusivismo di necessità di chi ha una casa abusiva perché la politica non ha fatto il suo dovere" - e quella contraria del ministro dell'Ambiente Sergio Costa.

GIUSEPPE CONTE MARCO TRAVAGLIO

Finì, come sempre, a colpi di espulsioni verso chi non votò il dl in Parlamento.

Nette le parole del governatore campano Vincenzo De Luca a Rainews24: "Le persone devono capire che in alcune aree non si può abitare, non esiste l'abusivismo di necessità.

Le costruzioni nelle zone fragili dal punto di vista idrogeologico vanno demolite".

DI MAIO CONTRO IL CONDONO A ISCHIA NEL 2017 IL DECRETO DEL GOVERNO CONTE (2018) CON L ARTICOLO SUL CONDONO di maio conte ricerche dei dispersi dopo la frana di casamicciola 86 luigi di maio al maurizio costanzo show GIUSEPPE CONTE MARCO TRAVAGLIO meme travaglio conte ricerche dei dispersi dopo la frana di casamicciola 38 ricerche dei dispersi dopo la frana di casamicciola 10 ricerche dei dispersi dopo la frana di casamicciola 85 ricerche dei dispersi dopo la frana di casamicciola 46 ricerche dei dispersi dopo la frana di casamicciola 52 ricerche dei dispersi dopo la frana di casamicciola 78 ricerche dei dispersi dopo la frana di casamicciola 44 ricerche dei dispersi dopo la frana di casamicciola 50 ricerche dei dispersi dopo la frana di casamicciola 87 LUIGI DI MAIO - BEPPE GRILLO - GIUSEPPE CONTE