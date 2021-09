LA VENEZIA DEI GIUSTI - NON SARÀ UN CAPOLAVORO QUESTO "MONA LISA AND THE BLOOD MOON", TERZO FILM DI ANA LILY AMIRPOUR. LA SUA NUOVA EROINA, APPENA SCAPPATA DA UNA CASA DI CURA PER ADOLESCENTI MENTALMENTE INSTABILI, È UNA RAGAZZA SCONVOLTONA CHE GIRA DI NOTTE IN UN'AMERICA PROFONDA POPOLATA DI MASCHI PEZZI DI MERDA E DROGATELLE CHE VOMITANO - FINISCE A NEW ORLEANS CON UNA SPOGLIARELLISTA DI UNA CERTA ETÀ, KATE HUDSON, CHE LA UTILIZZERÀ PER VENDICARSI DEI CLIENTI STRONZI… VIDEO