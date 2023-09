“FAVORÌ BRIATORE PER FARGLI RIAVERE LO YACHT”. L’EX CAPO DEL FISCO DI GENOVA VERSO IL PROCESSO PER DEPISTAGGIO. “IL BULLONAIRE” È ARCHIVIATO GRAZIE A UNA NORMA PREVISTA DALLA RIFORMA CARTABIA - DOPO UNDICI ANNI DI PROCESSI, LA CASSAZIONE AVEVA SPAZZATO VIA LE DUE CONDANNE DI BRIATORE PER UNA MAXI-EVASIONE FISCALE LEGATA ALLO YACHT FORCE BLUE. LA PROCURA DI GENOVA HA ARCHIVIATO L’ULTIMA ACCUSA RIMASTA NEI SUOI CONFRONTI (LA CORRUZIONE DI UN DIRIGENTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE). LO STESSO TRATTAMENTO NON È STATO RISERVATO AGLI ALTRI PERSONAGGI INVISCHIATI IN QUESTA STORIA…

Estratto dell’articolo di Marco Grasso https://www.ilfattoquotidiano.it/

Nel giugno del 2021 Flavio Briatore disse in un’intervista di sentirsi come il “mugnaio di Bertolt Brecht”, che aveva finalmente trovato il suo “giudice a Berlino”. Una metafora letteraria che esemplifica il ruolo di vittima della giustizia. Dopo undici anni di processi, la Cassazione aveva spazzato via le due condanne per una maxi-evasione fiscale legata allo yacht Force Blue, che nel frattempo era andato però all’asta prima della sentenza definitiva. Nella stessa intervista, invadendo un campo per lui inconsueto (la politica giudiziaria), il patron del Billionaire arrivava a chiedere una grande riforma della giustizia.

Sono passati oltre due anni e una riforma della giustizia, nel frattempo, è arrivata: quella che porta la firma dell’ex ministro Marta Cartabia e del governo dei migliori. Per ironia della sorte, è anche grazie a quella legge che Briatore ha potuto scansare gli strascichi giudiziari di quella vicenda: la Procura di Genova ha archiviato l’ultima accusa rimasta nei suoi confronti, la corruzione di un dirigente dell’Agenzia delle Entrate, legata proprio a un’interpretazione normativa favorevole che potesse salvarlo dal processo Force Blue. Per i pm, ai sensi della norma Cartabia, non sussiste la “ragionevole previsione di condanna”, dunque Briatore va archiviato.

Lo stesso trattamento non è stato riservato agli altri personaggi (decisamente meno noti) rimasti invischiati in questa storia, accusati di aver ordito un depistaggio a favore di Briatore: l’ex direttore provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Genova Walter Pardini; le sue sottoposte Elena Costa e Claudia Sergi; l’ex consulente fiscale di Briatore Andrea Parolini. Nei loro confronti i pm Walter Cotugno e Patrizia Petruzziello hanno richiesto il rinvio a giudizio per il reato di depistaggio, ipotizzando, a questo punto in modo piuttosto paradossale, che i quattro abbiano tentato di far deragliare un procedimento giudiziario all’insaputa del beneficiario finale.

