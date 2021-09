UNA “FAZENDA” MOLTO PICCANTE – GRANDE BORDELLO AL REALITY BRASILIANO DOVE DAYANE MELLO HA RACCONTATO IN LACRIME DI ESSERE STATA MOLESTATA DALL’ATTORE 29ENNE NEGO: I DUE SI ERANO INFILATI A LETTO, LUI L’HA BACIATA TOCCANDOSI LE PARTI INTIME – AL RIFIUTO DI LEI, LUI HA SCAPOCCIATO E HA LANCIATO UN SECCHIO DI FERRO - DI CHI ERA IL PRESERVATIVO TROVATO SOTTO IL LETTO? – IN PASSATO L’ATTORE È STATO DENUNCIATO DA TRE DONNE PER… - VIDEO

Roberto Mallò per "www.davidemaggio.it"

Situazione delicata per Dayane Mello nel reality brasiliano A Fazenda. Negli scorsi giorni, la modella e influencer avrebbe subito, infatti, delle molestie dal cantante e attore 29enne Nego do Borel, concorrente del programma. Nonostante la successiva agitazione della donna, che ha più volte chiesto di parlare con la produzione senza ricevere delle risposte in tal senso, l’uomo è ancora a tutti gli effetti un partecipante della trasmissione che non sembra intenzionata a fare qualcosa in merito (se non a declassare l’accaduto come una semplice ‘love story’ terminata ancora prima di iniziare).

Il fatto increscioso si sarebbe verificato sabato 18 settembre 2021. Su di giri per qualche bicchiere di troppo, Nego ha più volte cercato il contatto fisico con l’altrettanto ‘alticcia’ Dayane e, dopo averle strappato un bacio sulle labbra, si è fatto sempre più insistente, tant’è che in un video diffuso sui social ha dato l’impressione che, proprio in quei momenti, si stesse toccando le parti intime.

All’ennesimo rifiuto da parte della Mello, Do Borel si è così alzato dal letto e, visibilmente nervoso, ha lanciato un secchio di ferro – che fortunatamente ha colpito il muro – in direzione del letto della donna. Momenti, decisamente tesi, che hanno spaventato Dayane. Tuttavia nelle scorse ore, date le scuse e le lacrime di pentimento dell’uomo, che ha dichiarato di essere stato frainteso, è parsa intenzionata a tendere una mano al compagno di viaggio.

Una vicenda spinosa e con elementi ancora da spiegare, visto che sotto il letto del cantante è stato trovato un preservativo. Tuttavia, nonostante le varie richieste di espulsione dei telespettatori, Nego è ancora un concorrente di A Fazenda, dove molto probabilmente non sarebbe dovuto nemmeno entrare, visto che – come rivelato da Casa Chi – in passato sarebbe stato denunciato da tre donne diverse per aggressione e violenza domestica fisica e psicologica.

Lo staff di Do Borel, oltre a sottolineare che Dayane non ha parlato di molestie, ha cominciato intanto a parlare di razzismo per il colore della pelle dell’artista e il suo passato trascorso nelle favelas. Insomma, la situazione è abbastanza ingarbugliata.