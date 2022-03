“FEDEZ, FACCI FALLIRE” – L’IMPRESA DI POMPE FUNEBRI TAFFO, DIVENTATA FAMOSA PER LE SUE CAMPAGNE SOCIAL DISSACRANTI, PUBBLICA UN POST ANCHE SULLA MALATTIA DEL RAPPER, CITANDO IL SUO ULTIMO DISCO, “DISUMANO”: “DI FRONTE ALLA MALATTIA E DI FRONTE ALLA MORTE SIAMO TUTTI UGUALI. MA QUALCUNO È DECISAMENTE DISUMANO NEI CONFRONTI DI CHI STA LOTTANDO…” – I POST DEI FERRAGNEZ DALL’OSPEDALE

IL POST DI TAFFO SU FEDEZ

1 - LA 'SFIDA' DI TAFFO A FEDEZ, IL MESSAGGIO SOCIAL: "FACCI FALLIRE. DISUMANO CHI ODIA UNA PERSONA CHE STA LOTTANDO"

Da www.repubblica.it

Questa volta non è la casa madre, ma l'ironia black è la stessa, ed è un incoraggiamento a Fedez per superare i suoi problemi di salute e uno sberleffo agli hater che, in questi giorni, lo hanno attaccato su tutto, nonostante il cantante sia stato appena sottoposto a un delicatissimo intervento per la rimozione di un tumore al pancreas al San Raffaele di Milano.

LA COLAZIONE DI FEDEZ AL SAN RAFFAELE NELLE STORIES DI CHIARA FERRAGNI

Taffo Funeral Service Ancona, pagina social della filiale locale dell'impresa di onoranze funebri diventata famosa proprio per le campagne social di rottura, pubblica un post con poche parole: "Fedez, facci fallire". Nel post, poi, il commento: "Di fronte alla malattia e di fronte alla morte siamo tutti uguali. Ma qualcuno è decisamente disumano nei confronti di chi sta lottando. Forza Fedez".

Il riferimento è all'ultimo album di Fedez, "Disumano", appunto, ma anche ai tanti messaggi di odio - infinitamente meno di quelli di sostegno, va detto - che sulla Rete sono stati riversati in questi giorni, da quando Fedez ha raccontato di avere un serio problema di salute a quando ha rivelato di avere una forma rara di tumore, e anche adesso che - come ha sempre fatto - racconta sui social i giorni post-operazione in ospedale con sua moglie Chiara Ferragni.

fedez

2 - FEDEZ PAZIENTE SOCIAL BISCOTTI E FASCIATURA NEL POST SU INSTAGRAM

Estratto dell’articolo di Giovanni Gagliardi per “la Repubblica”

"Good morning from the hospital too". In mezzo alle foto dei loro bambini e altri quadretti familiari, Chiara Ferragni ha messo tra le stories di Instagram un'immagine che rincuora: Fedez seduto al tavolo della sua stanza dell'ospedale San Raffaele mentre fa colazione. Solo un paio di biscotti e una tazza di tè, ma è abbastanza (dopo la grande paura), per far sperare in un ritorno alla normalità dei Ferragnez.

(…) Nell'immagine della colazione Fedez, in pigiama e ciabatte, ha l'addome tenuto ben stretto da una panciera bianca contenitiva, un accessorio necessario per evitare che chi viene sottoposto a interventi in quella zona del corpo possa avere complicazioni post operatorie.

fedez chiara ferragni

Altro dettaglio importante sono i due tubicini che pendono dal suo collo, un segnale di un "percorso importante", come lo aveva descritto lui stesso nel primo video social, con il quale annunciava la sua malattia. E in quello stesso messaggio aveva aggiunto che quando gli era stata fatta la diagnosi, lo aveva aiutato "leggere storie di altre persone". (…)

