1. «SEXY SHOP», IN USCITA IL BRANO DI FEDEZ ED EMIS KILLA. L’IRONIA SUI SOCIAL NON RISPARMIA IL MARITO DI CHIARA FERRAGNI: «BUONA CRISI DI MEZZA ETÀ»

il singolo sexy shop di fedez ed emis killa

Dopo gli spoiler degli scorsi giorni, Fedez ed Emis Killa escono allo scoperto con la data d’uscita del loro nuovo brano. Sexy Shop sarà disponibile sulle piattaforme digitali e in radio da venerdì 31 maggio e, da quanto potuto ascoltare nell’estratto anticipato dal collega rapper El Matador, nome d’arte di Dylan Potenza, sembra un ritorno alle origini per Fedez, cono sonorità meno pop e più rap a differenza delle canzoni che ha fatto uscire negli ultimi anni in vista dell’estate.

«Sexy Shop esplora le dinamiche di una relazione intensa e turbolenta: le liriche mettono a nudo i sentimenti che si provano in una coppia, paragonando l’amore a un gioco d’azzardo, un’esperienza che può portare sia euforia travolgente che profonda devastazione […] il testo descrive la tensione tra attrazione e disillusione, sottolineando come il ricordo di tutto ciò che si è condiviso è, comunque, il motore e la forza per poter ribadire la propria presenza, sia nel bene che nel male».

fedez e emis killa

Secondo quanto si legge, nel brano Fedez mette in musica «un momento particolare, quello di “una storia infinita che poi è finita”, in un intreccio di passione, dolore e riflessioni. Il testo svela molto dell’essere più intimo dell’artista, dalla lotta con se stesso al racconto di una storia d’amore complessa e travagliata». L’annuncio di Sexy Shop non ha risparmiato a Fedez […] più di qualche critica sui social network.

chiara ferragni

C’è chi si dice poco colpito dagli addominali mostrati nella copertina del brano, chi gli preferisce la moglie e chi gli chiede consiglio per riuscire a risultare antipatico a tutti. «È nel suo momento Kanye West, lasciatelo fare», ironizza un utente, e un altro commenta: «Buona crisi di mezza età, Fedez». E chi insinua un dubbio: «Entro quanti mesi litigherai con Emis?».

2. “ORA PUOI INDOSSARE TACCHI SENZA SENSI DI COLPA”, IL LIKE DI CHIARA FERRAGNI DOPO IL VIDEO DI FEDEZ

chiara ferragni e fedez sui tacchi 2

Chiara Ferragni rompe il silenzio social dopo le immagini di Fedez con la modella Garance Authié e su Tik Tok gioca con i suoi milioni di followers. Con un selfie in cui si mostra disgustata e con gli occhi rivolti verso il cielo, ha incaricato i fan di "scrivere una caption". Ciò che ne è seguito ha fatto sorridere anche lei.

Nonostante non ci sia alcun riferimento diretto, Chiara Ferragni nelle ultime ore sembra rispondere velatamente alla notizia che riguarda il suo ormai ex marito, Fedez, già impegnato con una nuova donna. Dopo il video del rapper mentre cammina mano nella mano con la modella Garance Authié, aveva già condiviso alcune foto insieme ai figli e al cane Paloma scattate a Madrid.

fedez garance authie

Ora su Tik Tok chiede ai followers una "caption" per la sua faccia disgustata. "Finalmente potrò uscire col tacco 12 senza avere sensi di colpa" ha scritto un utente e questo commento sembrerebbe esserle piaciuto, avendo lasciato un like. Il riferimento è ai numerosi episodi in cui Chiara Ferragni ha dovuto rimurginare sui tacchi da indossare per non risultare troppo alta rispetto al marito, come capitato in diverse occasioni.

Ma i commenti dei fan non sono finiti. L'influencer ha aggiunto il "like" ad altre esilaranti "caption" suggerite dai suoi fan, tra cui: "Il mio ex ha un'altra bambina da portare all'asilo", "Quando mio marito cerca di farmi ingelosire con la prima scappata di casa che trova".

