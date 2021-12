“FELLINI ERA UN GENIO. TUTTI NOI VENUTI DOPO SIAMO SOLO DEI VOLGARI IMITATORI” – PAOLO SORRENTINO, NEGLI USA PER PRESENTARE “È STATA LA MANO DI DIO”, APRE LA RETROSPETTIVA DEDICATA AL MAESTRO DELLA DOLCE VITA AL MOMA DI NEW YORK: “LA SUA GRANDEZZA ERA L’IRONIA CHE PERVADE TUTTI I SUOI FILM. SAREBBE ORA DI RICONOSCERGLI DI AVER INVENTATO PURE LA COMMEDIA ALL'ITALIANA”. E SUL LEGAME CON IL REGISTA: “È L'INADEGUATEZZA DELL'UOMO A STARE AL MONDO…” - VIDEO

Estratto dell'articolo di Paolo Mastrolilli per “la Repubblica”

«L'inadeguatezza dell'uomo a stare al mondo», che poi si può esprimere con strumenti in apparenza contraddittori, come l'ironia e la malinconia. È questo il filo che lega Paolo Sorrentino a Federico Fellini, secondo lo stesso regista della Grande bellezza , che mercoledì sera ha aperto la retrospettiva dedicata dal MoMA di New York, Museum of Modern Art, al maestro della Dolce vita .

Un'occasione coincisa con la presentazione in America di È stata la mano di Dio , il film che rappresenta quest' anno l'Italia agli Oscar, che contiene proprio una citazione dell'ispirazione esercitata da Fellini sul giovane Sorrentino, quando spiava le riprese di un suo film a Napoli. Paolo ha confessato subito il suo imbarazzo per i paragoni con Federico che lo inseguono da sempre. In particolare qui negli Stati Uniti, dove magari sarà un luogo comune, ma tutti i nuovi registi italiani devono aspettarsi di essere misurati rispetto al maestro.

Deadline , giusto per fare un esempio, ha scritto che È stata la mano di Dio è "l'Amarcord " di Sorrentino. «Voglio subito chiarire una cosa», ha detto lui aprendo la rassegna del MoMA: «Fellini era un genio. Tutti noi venuti dopo, incluso me, siamo solo dei volgari imitatori». (...)

Proprio la battuta però, come uno sgambetto di Petrolini, ha offerto a Paolo la scorciatoia per farsi serio e spiegare che in effetti un legame c'è, oltre alla superficiale sovrapposizione delle immagini dei suoi film a quelle di Federico, magari solo perché girate nella notoria Roma irriverente, edonista e disperatamente sguaiata: «È l'inadeguatezza dell'uomo a stare al mondo», che poi sarebbe a maggior ragione attesa in un ragazzo diventato orfano all'improvviso, come Sorrentino nella vita reale, e l'alter ego Fabio Schisa nel suo ultimo film.

La grandezza di Fellini, però, sta proprio nella capacità di interpretare questo disagio con trucchi in apparenza contraddittori: «L'ironia, che pervade quasi tutti i suoi film», al punto che secondo Paolo sarebbe ora di riconoscere a Federico di aver inventato pure la commedia all'italiana, o quanto meno di averle aperto la porta, ammesso che poi qualcuno degli epigoni potesse mai sperare di imitare la qualità del suo umorismo. (...)

