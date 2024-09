19 set 2024 11:27

LA “FENICE” RISORGE DALLE PROPRIE CENERI? È ANCORA TROPPO PRESTO PER DIRLO - PAOLO BARLETTA, IL SOCIO DI CHIARA FERRAGNI, HA DECISO DI NON SVALUTARE LA PARTECIPAZIONE IN “FENICE”, LA SOCIETÀ CHE CONTROLLA I MARCHI DELL’INFLUENCER: NONOSTANTE ANCORA NON CI SIANO I BILANCI DEL 2023 DELLA HOLDING, BARLETTA HA DECISO DI NON SCATENARE IL PANICO CONSIDERANDO LE PERDITE “EPISODICHE E MOMENTANEE” - NON DORMONO SONNI TRANQUILLI GLI INFERMIERI DELL’ENPAPI, CHE HANNO INVESTITO 15 MILIONI IN BOND LEGATI AL “RISCHIO” FERRAGNI…