“FILIPPO NON È UNO CHE HA UCCISO A MANO ARMATA, HA UCCISO IL SUO ANGELO, QUELLA CHE AMAVA” – NICOLA TURETTA, IL PADRE DELL’ASSASSINO REO CONFESSO DI GIULIA CECCHERIN, PARLA A “CHI L'HA VISTO?”: “FORSE FILIPPO VOLEVA FARE PAURA A GIULIA, POI GLI È SALTATO UN EMBOLO” – E DIFENDE IL FIGLIO DALLE ACCUSE DI STALKING: “PERÒ LA POSSESSIVITÀ CON CUI È STATO DESCRITTO, NON SO FORSE, GIUSTAMENTE LA SORELLA DELLA GIULIA… IO I MESSAGGI NON LI HO VISTI. SO CHE GIULIA ANDAVA FUORI CON LUI TRANQUILLAMENTE…” – VIDEO

Estratto dell’articolo di Angela Leucci per www.ilgiornale.it

NICOLA TURETTA PADRE DI FILIPPO - CHI L HA VISTO?

Il padre di Filippo Turetta si interroga sul figlio, accusato dell’omicidio di Giulia Cecchettin, che avrebbe sequestrato l’11 novembre scorso. Il corpo della 22enne è stato ritrovato nei pressi del lago di Barcis. L’uomo ha rilasciato ai giornalisti una lunga intervista mandata in onda da "Chi l'ha visto?" […]

Nicola Turetta, intervistato da Ivan Vacchi, ha esordito parlando della moglie: “Mia moglie è molto giù. Sicuramente ci è caduto il mondo addosso. Aspettarsi questo da nostro figlio è una cosa impensabile. Una tragedia immensa per una mamma” ha detto l’uomo.

filippo turetta

[…] “Io ho pensato questo, fino all’ultimo - ha chiosato Nicola Turetta - Perché ho sentito Gino e sua figlia Elena dire che lui non voleva che Giulia facesse la laurea prima di lui. E quindi io penso che lui volesse sequestrarla, rapirla per non darle la soddisfazione e dopo lasciarla. Purtroppo le cose sono sempre peggiorate. Forse voleva farle paura, nel senso di costringerla: ‘Sali in macchina con me, vieni via’.

Quindi aveva un coltello magari che lei potesse… ma queste sono tutte cose... che invece poi la cosa è precipitata e lui gli è saltato un embolo. Penso che lei l’abbia uccisa lì. Non so io adesso, nel senso che questa tragedia sia finita in questo frangente. L’unica spiegazione potrebbe… perché non è una cosa razionale, cioè una persona che ami, che le fai i biscotti, prepari tutto, che la porti a casa… Un bene così non può sfociare in una tragedia del genere. Ci vorrebbe Freud perché mi dia delle spiegazioni”.

elisabetta e nicola turetta, i genitori di filippo 3

[…]

Nega però che Filippo avrebbe mostrato possesso nei confronti della ex: “Però la possessività con cui è stato descritto, non so forse, giustamente la sorella della Giulia… Perché io i messaggi non li ho visti. So che Giulia andava fuori con lui tranquillamente, fino a quel sabato so che non le ha toccato neanche un capello. Quindi lei era tranquilla quando usciva, lei non aveva questi timori”. Tuttavia l’uomo è smentito a propria volta dai messaggi di Giulia emersi pubblicamente nell'ultima settimana.

[…] Sembra che Nicola Turetta si stia sforzando di capire, demandando le spiegazioni alla psicologia - ieri lui e la moglie hanno rifiutato di incontrare Filippo per prima approcciare un aiuto psicologico di portata famigliare - ma nega che il figlio sia un mostro, poiché non era accaduto nulla che l’avesse preoccupato in passato: "Non puoi essere un angelo, un agnello… fino a quel maledetto sabato”.

filippo turetta giulia cecchettin

Poi l’intervento che probabilmente scatenerà reazioni nell’opinione pubblica. “Adesso io non posso fare nomi - ha spiegato - ma vedere uno psicologo che lo definisce mostro… Io magari capisco, ma mio figlio a 18 anni vedersi il fratello definito… è dura. Ci sono degli aspetti di questa tragedia che vanno visti in una chiave un po’ diversa, cioè non è uno che ha ucciso a mano armata, non so... qualsiasi altro omicidio.

Ha ucciso il suo angelo praticamente, cioè quella che lui le preparava i biscotti, quella che lui amava. Non so poi appunto… Questi che rientravano nella sfera dei femminicidi, tutto quello che volete, però io li capisco a 40 anni, 50 anni, ma un ragazzo che comunque è un bambino, c’ha 21 anni, e io non so, sono fragili loro. Tutte queste cose sì, la famiglia sì, però mio papà e mia mamma non mi venivano dietro così, anche io avevo le mie crisi, ma ‘sti ragazzi mi sembra che appena gli togli qualcosa crollano oppure fanno questi atti così violenti. Qui entriamo nel ramo della psicologia che io non lo so, bisognerebbe capire loro come aiutarli a uscire quando hanno queste cose”. […]

NICOLA TURETTA PADRE DI FILIPPO - CHI L HA VISTO? NICOLA TURETTA PADRE DI FILIPPO - CHI L HA VISTO? elisabetta e nicola turetta, i genitori di filippo 2 NICOLA TURETTA PADRE DI FILIPPO - CHI L HA VISTO?