21 dic 2023 15:36

“È LA FINE DI UN INCUBO, MI RIPRENDO LA MIA VITA” - L’EX CALCIATORE DI NAPOLI E LAZIO, ANGELO PARADISO, E’ STATO ASSOLTO DALLE ACCUSE DI STALKING PER LE QUALI ERA FINITO PER CINQUE MESI AI DOMICILIARI DUE ANNI FA - A METTERLO NEI GUAI LA DENUNCIA DELLA PREZZEMOLINA TV E SEDICENTE “ATTIVISTA PER I DIRITTI UMANI”, CLAUDIA CONTE - I LEGALI DI PARADISO: “SIAMO MOLTO SODDISFATTI PER IL RISULTATO CONSEGUITO. L’ISTRUTTORIA HA DIMOSTRATO LA TOTALE INFONDATEZZA DELLE ACCUSE, RESTITUENDO AL MIO ASSISTITO LA SUA IMMAGINE DI PERSONA PERBENE”