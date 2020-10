20 ott 2020 14:00

“FINO ALL’ESTATE PROSSIMA LA VITA NON TORNERÀ ALLA NORMALITÀ” – LA PROFEZIA DI ANDREW POLLARD, DIRETTORE DELL’OXFORD VACCINE GROUP: “POTREMMO AVER BISOGNO DI INDOSSARE LE MASCHERINE FINO A LUGLIO. FINO A QUANDO NON AVREMO UN ALTO LIVELLO DI IMMUNITÀ NELLA POPOLAZIONE, IN MODO DA POTER FERMARE IL VIRUS COSÌ CHE LE PERSONE PIÙ VULNERABILI SIANO IMMUNI, CI SARÀ UN RISCHIO…”