“PER FORTUNA NON MI HANNO STUPRATO. SOLO DERUBATO” – MASSIMILIANO MINNOCCI, CONOSCIUTO SUI SOCIAL COME “IL BRASILIANO”, È STATO DROGATO (CON IL GHB) E RAPINATO A FORMENTERA: “MI HANNO FREGATO IL PORTAFOGLIO. DENTRO C’ERA 8MILA EURO”. MA CHE CI FACEVA CON TUTTI QUEI CONTANTI? NON CI SONO POS NELL’ISOLA?– “QUI GIRA TANTA COCAINA ED È PIENA DI PROFESSIONISTI DEL FURTO. LA MATTINA MI SONO RITROVATO DISTESO A TERRA. MI HANNO PICCHIATO? NO, ANCHE PERCHÉ SE MI DAVANO QUALCHE CALCIO, RIMBALZAVO. PER FORTUNA AVEVO LASCIATO IN STANZAIL MIO OROLOGIO, DAL VALORE DI 100MILA EURO, E IL…”

Maria Francesca Troisi per www.mowmag.com

il brasiliano derubato a formentera 4

Il Brasiliano torna a fare notizia, e questa volta per una disavventura capitatagli a Formentera. Infatti, come denuncia lo stesso Massimiliano Minnocci a mezzo social, è stato drogato e derubato in un noto locale dell'isola, meta turistica di tantissimi italiani.

Così abbiamo contattato l'influencer di Pietralata (Roma), per avere maggiori dettagli a riguardo. E il quadro che ci ha fornito non è dei più rassicuranti. Infatti, come appreso dalla sua ricostruzione, è stato ripulito di tutti i contanti (8 mila euro) con una tecnica che potrebbe essere particolarmente diffusa da quelle parti.

Poi ha aggiunto ulteriori dettagli sulla sostanza finita, a sua insaputa, nel cocktail che gli hanno offerto durante la serata: la nota droga dello stupro. E sulla condizione in cui si è ritrovato la mattina dopo (disteso a terra, e senza ricordi della notte appena trascorsa...). Finendo per ammonire i turisti solitari su quanto può accadere.

massimiliano minnocci detto er brasiliano 1

"A Formentera gira tanta cocaina, ed è piena di professionisti del furto... E se è successo a me... (con una stazza evidente ndr). Per finire lancia pure una stoccata all'ex partner Fratellì, con cui è in rotta (definitiva?): "Fortunatamente un angelo mi ha aiutato, ma lui se n'è fregato. E pensare che mi deve tutto...".

Su Instagram denuncia di essere stato derubato a Formentera. Dov'è successo esattamente?

In un locale noto di Es Pujols, che è il più importante centro turistico dell'isola. Ed è stata davvero un'esperienza orribile. Come a sottolineare: non venite qui!

Cos'è successo appena arrivato al locale?

massimiliano minnocci alias il brasiliano con cruciani a la zanzara 12

Ero tranquillo, al rientro dalla spiaggia, post aperitivo. D'altra parte a Formentera si fa questo: si beve, si chiacchiera, si conosce gente. Utile anche per il mio lavoro, visto che faccio l'influencer. Ma di quanto successo post ingresso, non ricordo proprio niente...

Ricorda però che ha preso qualcosa da bere...

Sì, poi essendo conosciuto mi offrono qualunque cosa. Ma la mattina dopo mi sono ritrovato disteso a terra. Per fortuna avevo lasciato il mio orologio, del valore di 100mila euro, e il simbolo in brillanti del Brasile, altri 25mila euro, in stanza. Altrimenti avrei perso quasi 130 mila euro. Quindi mi hanno fregato solamente il portafoglio. Dentro c'erano 8mila euro...

il brasiliano derubato a formentera 5

Non è poco. Cosa possano averle messo nel cocktail?

La droga... sai quella che usano per le donne? Il Ghb...

La droga dello stupro...

Sì, per fortuna non mi hanno stuprato. Solo derubato...

L'hanno anche picchiata?

No, anche perché peso duecento kg, se mi davano qualche calcio rimbalzavo. La mattina dopo però avevo un forte mal di testa. Ma sono stati anche magnanimi, se così si può dire, visto che nel portafoglio hanno lasciato tutto: passaporto, carta d'identità... Tranne i soldi, certo. E aggiungo pure questo: sono convinto sia una pratica diffusa, derubare in tale modalità.

Ossia adocchiare il turista facoltoso e poi rubargli tutto?

Sì, sono professionisti. Individuano chi ha facoltà economiche e poi lo ripuliscono.

Qualcuno l'ha aiutata?

massimiliano minnocci detto er brasiliano 2

I presenti no, ma non li giudico, avranno pensato che ero il solito turista ubriacone. Così ho chiesto aiuto ai miei amici intimi, e per fortuna un angelo mi ha aiutato in tutto e per tutto, visto che non avevo più un soldo in tasca per tornare a casa.

Chi l'ha aiutata?

Stranamente mi hanno lasciato il cellulare, forse per via del blocco. Così ho scritto uno stato su Whatsapp. E un mio amico imprenditore, Gabriele Vassallo, mi ha mandato dei soldi. Così ho potuto comprare il biglietto di rientro per Roma: non potevo restare lì un minuto di più.

Ma la denuncia l'ha fatta?

E chi denunci lì? Ho denunciato la vicenda sui social, con una diretta Instagram per spiegare l'accaduto.

Era la sua prima volta a Formentera?

No, sono andato in vacanza anche sei anni fa, ma non avete idea della droga che gira ora. Sembra di stare a Tor Bella Monaca (quartiere di Roma ndr). Prima l'isola non era così... Adesso è tutto allo sfascio.

Dopo questa esperienza, mai più?

massimiliano minnocci detto er brasiliano 6

Io ero solo, e mai avrei pensato potesse capitare un episodio del genere. Magari l'isola è anche sicura, ma quello che posso suggerire, visto che gira tanta cocaina ed è piena di professionisti del furto, è preferibile non andare in vacanza in solitaria. Perché la situazione è cambiata, c'è tanta fame, e gente che va lì per sbarcare il lunario in ogni modo possibile.

Come mai non l'ha aiutata Fratellì?

Non siamo in buoni rapporti. Abbiamo discusso proprio per questa storia, ma anche per altro. Mi serviva una mano e lui se n'è fregato. Purtroppo succede che la gente si monta la testa, i soldi cambiano le persone. E pensare che mi deve tutto, Algero l'ho inventato io.

E invece, Salernitana - Roma di inizio campionato?

Conto i giorni, perché finalmente ad ottobre finisce la diffida, e dopo otto anni potrò tornare allo stadio. Intanto mi accontento di guardare la Roma dal divano. Ma per domani, in verità, ho puntato duecento euro sulla Salernitana.

massimiliano minnocci detto er brasiliano 3 massimiliano minnocci detto er brasiliano 14 massimiliano minnocci alias il brasiliano con cruciani a la zanzara 6 massimiliano minnocci detto er brasiliano 13 massimiliano minnocci detto er brasiliano 4 massimiliano minnocci detto er brasiliano 8 massimiliano minnocci detto er brasiliano 12 massimiiliano minnocci aka brasile a dritto e rovescio 1 rissa sfiorata tra vauro e massimiiliano minnocci aka brasile a dritto e rovescio 1 massimiliano minnocci detto er brasiliano 11 massimiliano minnocci detto er brasiliano 10 massimiliano minnocci detto er brasiliano 7 massimiliano minnocci detto er brasiliano 9 massimiliano minnocci detto er brasiliano 5 il brasiliano derubato a formentera 2