“FOTTETELA” – A CHICAGO UNO SVALVOLATO 20ENNE AFFERRA UNA GIORNALISTA ALLE SPALLE DURANTE UNA DIRETTA E INVITA IL PUBBLICO A TROMBARSELA: LA REPORTER TERRORIZZATA NON RIESCE E A RESPINGERE “L’ATTACCO”, DA STUDIO STACCANO IL COLLEGAMENTO E SCATTA LA CACCIA ALL’UOMO – DOPO POCHE ORE VIENE ARRESTATO E… VIDEO

DAGONEWS

eric farina e gaynor hall 1

Attimi di gelo durante uno stand up di una reporter in diretta da Chicago: mentre Gaynor Hall, giornalista della WGN, era in collegamento con lo studio un ragazzo ha fatto irruzione alle sue spalle, l’ha afferrata prima di urlare "Fottetela" in telecamera. Il collegamento si è interrotto e il ragazzo è corso via, ma la sua fuga è durata poco.

eric farina 1

È stato identificato come Eric Farina ed è stato arrestato per condotta disordinata. Il giovane ha confessato, sostenendo che si trattava solo di uno scherzo, ma la sua giustificazione non gli è bastata per non essere spedito in carcere. È stato rilasciato dopo il pagamento di una cauzione di 2.500 dollari.

gaynor hall

Intanto la giornalista ha ringraziato chi l’ha aiutata a identificare il ragazzo, aggiungendo: «Non è stato divertente. Ha violato il mio spazio personale. Mi hai afferrato. Mi hai spaventato. Ne valeva la pena?».

eric farina e gaynor hall 2 eric farina 3 eric farina 2