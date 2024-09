“IL FRATELLO NASRALLAH PURTROPPO CI HA LASCIATO MA QUALCUNO PRENDERÀ IL SUO POSTO” – ALLA MANIFESTAZIONE PRO PALESTINA A MILANO, CHEF RUBIO HA OMAGGIATO IL LEADER DI HEZBOLLAH UCCISO A BEIRUT ED È TORNATO AD ATTACCARE ISRAELE: “LA RESISTENZA CONTINUERÀ E LA FINE DELLA COLONIA SIONISTA È VICINA” – DURANTE IL CORTEO È STATO ESPOSTO UN CARTELLO CONTRO LA SENATRICE A VITA LILIANA SEGRE DEFINITA “SPIA SIONISTA”. NEL MIRINO DEI PRO PAL ANCHE GUIDO CROSETTO, JOHN ELKANN E… – VIDEO

«Il fratello Nasrallah purtroppo ci ha lasciati…» pic.twitter.com/5kXOLnWnbP — Marco Fattorini (@MarcoFattorini) September 28, 2024

Estratto dell’articolo di www.ilgiorno.it

CHEF RUBIO MANIFESTAZIONE PRO PALESTINA A MILANO

È iniziata con un minuto di silenzio chiesto dagli organizzatori per il leader di Hezbollah Hassan Nasrallah, ucciso in Libano, “e tutti i martiri” l'ormai consueta manifestazione milanese pro Palestina che si tiene ogni sabato in un luogo diverso dallo scoppio del conflitto nello scorso ottobre. “Abbiamo perso tante persone, ma non la resistenza, non abbiamo alzato bandiera bianca come vorrebbe Netanyahu”, ha detto in piazzale Loreto, dal carro che apre il corteo, Khader Tamimi, presidente della comunità palestinese della Lombardia.

Durante il corteo è stato esposto un cartello contro la senatrice Liliana Segre, definita “spia sionista”. Non solo la senatrice nel “mirino” dei manifestanti: gli stessi cartelli sono stati confezionati contro il ministro Guido Crosetto, gli imprenditori John Elkann e Marco Carrai, il giornalista Francesco Giubilei e Riccardo Pacifici, presidente della comunità ebraica romana, tutti definiti “agenti sionisti”.

CARTELLO CONTRO LILIANA SEGRE ALLA MANIFESTAZIONE PRO PALESTINA A MILANO

Tra i partecipanti alla manifestazione diretta al parco Trotter anche Chef Rubio. [...] “La fine della colonia sionista si avvicina, sono in un angolo e la paura esaspera ciò che sanno fare, odiare, mentire e distruggere", ha detto Rubini, che ha poi ricordato l'aggressione subita sotto casa a Roma quattro mesi fa: “Mi sono venuti a prendere a casa in 10, l'antimafia sta indagando ma non confido affatto nelle loro ricerche”. [..]

chef rubio aggredito chef rubio