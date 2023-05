“GHISLAINE MAXWELL VIVE COSTANTEMENTE NEL TERRORE” – UNA GOLA PROFONDA RIVELA CHE L’EX APE REGINA DI JEFFREY EPSTEIN SE LA PASSA MALISSIMO IN CARCERE: HA DENUNCIATO DUE DETENUTE PER UN TENTATIVO DI ESTORSIONE, LE HA FATTE SPEDIRE IN ISOLAMENTO PER 47 GIORNI MA, ORA CHE SONO USCITE, TEME DI ESSERE CORCATA DI BOTTE – SI RIFIUTEREBBE DI FARE LA DOCCIA E…

DAGONEWS

ghislaine maxwell 4

Ghislaine Maxwell vive nella costante paura di un brutale pestaggio dietro le sbarre dopo aver denunciato due detenute cubane per un tentativo di estorsione.

Le due sono state messe in isolamento per 47 giorni dopo la denuncia di Maxwell e adesso lei teme che siano in cerca di vendetta. Pare che Maxwell, 61 anni, sia così spaventata dalle ritorsioni da rifiutarsi di usare le docce: viene scortata tutti i giorni in biblioteca per evitare di finire nella rete delle due cubane che hanno un cattiva reputazione all’interno del carcere. «Le cubane dicono che Maxwell deve pagare per i 47 giorni di isolamento – ha raccontato un insider – La picchieranno alla prima occasione».

La coppia avrebbe scoperto che Maxwell, vegana convinta, aveva un "accordo" con un addetto alla cucina che avrebbe rubato frutta, verdura e tofu extra per lei. In cambio lei gli rifilava cibo spazzatura acquistato nello spaccio della prigione.

jeffrey epstein ghislaine maxwell

«Quando le cubane hanno scoperto cosa stava facendo, le hanno chiesto di spendere l'intero budget di 360 dollari che aveva a disposizione per loro due. In caso contrario l’avrebbe denunciata. E lei ha deciso di anticiparle e andarle a denunciare per minacce – ha spiegato l’insider – loro sono finite in isolamento per 47 giorni, ma adesso che sono uscite, Maxwell è come impazzita. Prega che le guardie possano tenerla al sicuro».

ghislaine maxwell 3 ghislaine maxwell 1 ghislaine maxwell jeffrey epstein ghislaine maxwell ghislaine maxwell 2