"Che aiuto le cosche a me non lo dice!". Massimo Giletti brutalizza Gaetano Pedullà a Non è l'Arena. "La decisione di Nino Di Matteo di mandare in pensione Davigo è una cosa su cui dovreste indagare", incalza il direttore de La Notizia, storico difensore del ministro della Giustizia grillino Alfonso Bonafede nella querelle sulla mancata nomina di Di Matteo al Dap, un caso scoperchiato proprio da Giletti.

"Scusi ma stiamo parlando di mafia o di Davigo?", domanda stupefatto Giletti. "Lei sta facendo un favore alla mafia - accusa Pedullà -. Io ho giurato di essere un giornalista controcorrente davanti alla macchina fumante di Falcone". Giletti, sotto scorta per le minacce ricevute da Cosa Nostra, allarga le braccia: "Ancora una volta tiriamo in ballo Falcone?". "La lotta alla mafia non la si fa come la fa lei, lei aiuta le cosche". Giletti si avvicina, gli punta il dito al petto: "Lei a me che aiuta le cosche non lo dice". Pedullà si alza, la situazione sfugge di mano: "Ma se aveva Buzzi in studio la scorsa settimana". Il padrone di casa è sempre più sconcertato: "Vabbè, si sieda...". E si va avanti, a fatica.

Alta tensione a Non è l'Arena, con un duro scontro tra la giornalista Sandra Amurri e Gaetano Pedullà, direttore de La Notizia, il quotidiano più filo-grillino d'Italia. Si parla di giustizia, tra la mancata nomina del pm Nino Di Matteo al Dap, decisa dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede del M5s, e il "no" dello stesso Di Matteo alla nomina di Piercamillo Davigo al Csm.

Il confronto travalica a livello personale: "Sappia che non si deve permettere di interrompermi", "E lei per educazione non deve dire fesserie", "Lei deve farmi parlare. Punto. E ora le illustro le nozioni di cui lei manca". Sono 4 minuti di fuoco: "Prima di dire io stavo lì, davanti l'auto fumante di Falcone, abbia la onestà intellettuale... - accusa la Amurri -, è ignobile".

