Estratto dell'articolo di Paolo Colonnello per "la Stampa"

"UN GIORNO GIORGIA MELONI SCOPRIRÀ CHE LE HO FATTO UN PIACERE" – COSA INTENDEVA DIRE ANTONIO RICCI? – "LA STAMPA": "E' FRASE UN PO' SIBILLINA ANCHE PERCHÉ NON È UN MISTERO CHE I "FUORIONDA" DI GIAMBRUNO SIANO PARECCHI E, SI DICE, ANCHE PIÙ PESANTI DI QUELLI MANDATI IN ONDA FINO ADESSO. NEL MONDO DEL GOSSIP GIRA POI VOCE CHE ESISTEREBBERO ANCHE ALTRE FOTO E CIRCOSTANZE IMBARAZZANTI SUL CONTO DI GIAMBRUNO, PAPARAZZATO FUORI DA MEDIASET. E DUNQUE IL PIACERE FATTO DA RICCI A MELONI SAREBBE A FUTURA MEMORIA…"

Estratto dell’articolo di Paolo Colonnello per “la Stampa”

Nel fortino di Mediaset un po' ridono, un po' si disperano […] In riunione quasi permanente, i vertici dell'azienda respingono però ogni interpretazione malevole o complottista: nessuno schiaffo di Marina e Piersilvio alla premier e nemmeno alcun favore (nelle retrovie dei retroscena c'è persino chi pensa che sia stato tutto architettato per permettere a Giorgia di dare il ben servito al proprio compagno).

[…] Tutti comunque si dicono «allibiti» per il comportamento dell'ex compagno della premier negli studi del Palatino a Roma. Ripetendo in un mantra incessante che Ricci comunque «non lo controlla nessuno, men che meno noi: vogliamo ricordare quando prendeva in giro persino Berlusconi premier con il Cavaliere Mascariato?». Il primo comunque ad aver provato «imbarazzo e dispiacere» per questa storia è stato Piersilvio Berlusconi che ieri ha chiesto di capire bene come si siano svolti i fatti.

Intanto Ricci […] ha fatto sapere tramite agenzie che riteneva di aver fatto un favore alla premier: «Un giorno – ha scritto – Meloni scoprirà che le ho fatto un piacere». Frase un po' sibillina anche perché non è un mistero che i "fuorionda" di Giambruno siano parecchi e, si dice, anche più pesanti di quelli mandati in onda fino adesso. Nel mondo del gossip gira poi voce che esisterebbero anche altre foto e circostanze imbarazzanti sul conto di Giambruno, paparazzato fuori da Mediaset. E dunque il piacere fatto da Ricci a Meloni sarebbe a futura memoria.

Di fatto, ieri Mediaset ha dovuto valutare attentamente il terremoto partito […] con le riprese pirata di un'imbarazzante Giambruno più vicino alle molestie che alle battute spinte nei confronti delle colleghe di studio. Tanto che adesso, si fa sapere da Cologno, l'azienda ha deciso di aprire un'inchiesta interna che dovrà valutare il comportamento del giornalista e sfociare in un provvedimento.

[…] accertamenti rigorosi che potrebbero risolversi con una lettera di richiamo alla quale Andrea Giambruno, che intanto si è autosospeso per una settimana dal suo programma, avrà poi sette giorni di tempo per rispondere. Solo a quel punto l'azienda valuterà quali provvedimento prendere, non escluso il licenziamento. […]

