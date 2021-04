“LA GIOVENTÙ NON È UN MERITO E LA VECCHIAIA NON È UNA COLPA” – L’AVANZATA SENZA SOSTA DELLE “GRANFLUENCER”, LE NONNETTE DEL WEB CAPACI DI CATALIZZARE I LIKE DI RAGAZZI: SE A TAIWAN GLI 80ENNI PROPRIETARI DI UNA LAVANDERIA SONO STATI TRASFORMATI IN MODELLI DAL NIPOTE, IN ITALIA NONNA LICIA A 91 ANNI SI METTE IN POSA MOSTRANDO LE COSCE E POSANDO CON UN KIMONO CHE LE COPRE A MALAPENA IL SENO - GIOVANNA CAPOBIANCO, 370 MILA FOLLOWER CONQUISTATI SU TIK TOK GRAZIE A… - VIDEO

Carletta Lombardo per il “Corriere della Sera”

licia fertz 1

Le chiamano «granfluencer» (da influencer e grannies : nonne, in americano): hanno più di 80 anni e centinaia di migliaia di follower. A lanciarle, e seguirle sui social, sono i giovani, conquistati da quel mix di saggezza e ironia tipica dei senior. Come è successo ai «nonni di Taiwan»: 84 anni lei e 83 lui, proprietari di una lavanderia, che hanno rastrellato 600.000 follower su Instagram in poco più di 2 mesi. Da quando il nipote, vedendoli provati dal lungo lockdown, li ha trasformati in modelli. Il fenomeno si chiama Graynassaince , la rinascita della terza età: in atto negli States (date un'occhiata al blog «Advanced style» di Ari Seth Cohen) e ora in Italia.

advanced style

L'influencer più celebre? Nonna Licia, esule istriana trapiantata a Viterbo. Ha 91 anni, due femori rotti e una macula che «è peggio di una cambiale», ma il suo profilo Instagram @LiciaFertz fa il pieno di like: 391 commenti a post, di media, e 114 mila «nipoti virtuali». Ad averle ridato il sorriso però è stato quello vero, Emanuele Usai, esperto di digital marketing. «Dopo la morte di nonno Aldo, era depressa. Per farla vestire carina le ho proposto di fare delle foto - spiega -. Lei si metteva in posa come se l'avesse sempre fatto».

nonni di taiwan 8

Ed eccola, nonna Licia, in giardino coi cani adorati. Vestita con abiti coloratissimi - in minigonna e mise bon-ton - sempre con stile e grande ironia. Come nella foto in costume rosa shocking e occhiali a farfalla, mentre addenta una fetta di cocomero. O, bellissima, con un kimono di seta che le copre a malapena il seno. «Non sopporto che mi dicano che sono "ancora" una bella donna. C'è forse un'età dopo la quale non si può più essere belle? - precisa lei -. Il costume l'ho messo perché un'amica non lo indossava più. Si vergognava, a 65 anni! Ma la gioventù non è un merito e la vecchiaia non è una colpa».

licia fertz 4

Ispirazione anche per i giovani («mi scrivono per consigli di lavoro e amore»), testimonial di aziende di prodotti per anziani e fashion, nonna Licia ha pure scritto un libro: Non c'è tempo per essere tristi (De Agostini), alla terza edizione in pochi mesi. «La mia nuova vita me l'ha confermato - confida -. Pensavo di non essere più utile e invece ho scoperto la gioia di essere me stessa».

giovanna capobianco

Novant' anni suonati e un'incredibile senso dell'umorismo anche per Giovanna Capobianco, 400 mila fan e 370 mila follower su Tik Tok, 17 mila su Instagram. Il suo segreto? Un irresistibile slang toscano-ciociaro (è originaria di Sora, in provincia di Frosinone, ma vive a Pisa), qualche motto («Fregatenn della vita, e tira a campà!») e molti travestimenti. «Vi garbo in versione Holly & Benji? Oggi mi so messa a gioà cor mi nipote, io di punta, lui in porta, e n'ho fatti tanti go eh! Ho 90 anni, ma che me ne frega», si legge in un suo post su Instagram @lanonnagiovanna.

nonna maria 5

«È stato mio nipote (Nicola Pazzi, attore comico ndr ), con 'sta storia del telefonino a farmi ringiovanire. Adesso io mi diverto! Ho imparato a farmi i selfie e i video - racconta orgogliosa -. Prima guardo che i capelli siano a posto. Poi ci metto la "pezzola", il fazzoletto. Vedo le mie vicine: quella si lamenta, quell'altra non fa niente... Ma diamine. Io, almeno, mi diverto».

Le ricette della tradizione pugliese sono invece l'ingrediente di successo di nonna Maria, 78enne, ex infermiera e tre nipoti che l'adorano. È lei la star di «Ricette delle nonne», che conta un canale YouTube (250mila iscritti) e un profilo Instagram (26.600 follower). «L'idea di aprire un canale YouTube è di mia nipote Federica. Voleva un posto dove conservare ricette, gestualità, modi di dire della famiglia. Abbiamo iniziato con la video-ricetta dei panzerotti».

licia fertz

È il 3 febbraio 2019, ed è boom di visualizzazioni. «Quasi 5 milioni - ricorda Maria - ma all'inizio avevo paura dei social. Adesso so che c'è un modo giusto di pubblicare ed è con il linguaggio della spontaneità e della positività». Ogni venerdì Maria posta le ricette, circondata dalla famiglia e dal marito Sabatino, 85 anni. «Per noi è stata una rinascita - confessa -. Ora siamo più forti, ed è quello che rende i nostri piatti tanto speciali».

nonni di taiwan 2 licia fertz 2 nonna maria giovanna capobianco 5 licia fertz advanced style 1 nonna maria 1 giovanna capobianco 2 nonni di taiwan 6 nonni di taiwan 1 nonni di taiwan 7 nonni di taiwan 4 licia fertz 5 licia fertz 3 nonni di taiwan 3 nonni di taiwan 5