25 set 2021 12:00

“GIÙ LE MANI DALLA MIA STORIA” – AMANDA KNOX NON SA PIÙ COSA FARE PER FARSI NOTARE: ORA HA PRESO DI MIRA MATT DAMON DOPO L’USCITA DEL FILM “STILLWATER” IN CUI L’ATTORE INTERPRETA UN AMERICANO CON UNA FIGLIA IN CARCERE A MARSIGLIA – IL REGISTA TOM MCCARTHY HA DICHIARATO DI ESSERSI ISPIRATO ALLA SUA STORIA E “FOXY KNOXY” SI È INCAZZATA – SARÀ PERCHÉ NON L’HANNO INVITATA A PRESENTARE IL FILM?