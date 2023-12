“ALLA GIULIA NON PIACCIONO LE TISANE, A MENO CHE TU NON MI CONTRADDICI, MA NON MI PARE PROPRIO” – IL VOCALE CHE FILIPPO TURETTA HA INVIATO AD ALCUNI AMICI DI GIULIA CECCHETTIN, POCHI GIORNI PRIMA DELLA LAUREA - I RAGAZZI STAVANO PREPARANDO UN CARTELLONE PER CELEBRARE IL TRAGUARDO, MA LUI VOLEVA AVERE IL CONTROLLO ANCHE SUI DETTAGLI DA INSERIRE NEL DISEGNO: “NON LE HA MAI BEVUTE QUASI, ANZI PER LEI SONO ACQUA SPORCA, PERÒ QUALCUNO L'AVEVA DETTO. CHE FACCIAMO? LO DICIAMO LO STESSO DA METTERE NEI DETTAGLI?...” - VIDEO

Un controllo totale sulla vita di Giulia: è quello che Filippo Turetta voleva esercitare sulla sua ex fidanzata, secondo quanto emerge dai messaggi che lui stesso ha inviato alla sorella della studentessa, Elena, e agli amici. Alcuni frammenti sono stati trasmessi ieri sera dalla trasmissione Chi l'ha visto in onda su Rai 3.

In un audio che Filippo ha inviato in una chat ad alcuni amici qualche settimana prima di uccidere Giulia lo si sente dire: "Ciao, volevo chiederti un'opinione. Ho raccolto tutti i dettagli che avevamo scritto per la caricatura sulla chat e ci stavano tutti, però c'erano tipo...un paio di cose. Non saprei come dire. Ad esempio le tisane, anzi da quello che so alla Giulia non piacciono le tisane.

Anzi, da quello che so, non le beve. Proprio non le ha mai bevute quasi, anzi per lei sono acqua sporca, però qualcuno l'aveva detto. Che facciamo? Lo diciamo lo stesso da mettere nei dettagli?" Probabilmente nell’audio Filippo fa riferimento a un cartellone […] 'papiro di laurea', un grande foglio che raccoglie in forma scritta gli episodi più divertenti e le disavventure vissute dal laureato, le sue citazioni più celebri e una serie di ringraziamenti ironici. Al centro del cartellone troneggia una caricatura dello studente che viene rappresentato in modo goliardico.

