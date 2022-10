“GIURARONO SUL CORANO DI UCCIDERLA” – EMERGONO DETTAGLI INQUIETANTI SULLA SCOMPARSA DI SAMAN ABBAS, LA RAGAZZA PAKISTANA SCOMPARSA DA NOVELLARA DOPO AVER RIFIUTATO UN MATRIMONIO COMBINATO. UNO DEI CUGINI IN CARCERE HA RACCONTATO A UN COMPAGNO DI CELLA DI AVERLE BLOCCATO LE GAMBE MENTRE LO ZIO DANISH E L'ALTRO CUGINO LA UCCIDEVANO. I TRE HANNO AVVOLTO IL CORPO IN UN NYLON, LO HANNO FATTO A PEZZI E HANNO GETTATO I RESTI NEL PO’ – ORA GLI IMPUTATI SI ACCUSANO A VICENDA E…

Filippo Fiorini per "La Stampa"

saqib ayub saman abbas

Hanno giurato sul Corano di uccidere Saman e occultarne il cadavere. Si sono coperti le spalle per giorni raccontando un'unica versione dei fatti. Si sono ripromessi di uccidere anche Saquib, fidanzato della ragazza ribelle che non accettava il matrimonio combinato con un altro uomo in Pakistan. Poi il patto si è rotto e ora si accusano reciprocamente. Si contraddicono, si ricattano minacciando di rivelare dov' è nascosto il corpo, tirano in ballo nuovi complici, piangono, chiedono della madre e paventano il suicidio.

saqib ayub saman abbas

Tutto, perché si trovano in carcere in attesa che a febbraio il supertestimone dell'accusa sia chiamato a giurare non su un testo sacro, ma sulla propria «responsabilità morale e giuridica», così come previsto dal codice italiano, in un processo per omicidio in cui tre membri della famiglia Abbas saranno alla sbarra come imputati, mentre altri due (i genitori della diciottenne, considerati mandanti) saranno probabilmente giudicati in contumacia, essendo fuggiti in una patria che non collabora sull'estradizione.

Le nuove informazioni riguardo al presunto delitto d'onore consumatosi la notte del 30 aprile 2021 nelle campagne di Novellara, Reggio Emilia, emergono dallo stesso rapporto di polizia giudiziaria del 4 marzo, che ha presentato uno scenario alternativo sul crimine: Ikram Ijaz, cugino di Saman, parla a un compagno di cella che subito riferisce a una guardia e dice di averle bloccato le gambe mentre lo zio, Danish Hasnain, e l'altro cugino, Noumanulhaq Noumanulhaq, l'uccidevano. Poi, i tre avvolgono il corpo in un nylon da serra.

Danish Hasnain

Nella notte e attraverso i campi (con una bici portata a mano) guadano un canale con un metro e mezzo d'acqua, arrivando al Po. Lì, vengono raggiunti da un terzo cugino, Arfan Amjad (non imputato), e mentre Ikram se ne va, gli altri smembrano il cadavere e lo gettano nel fiume.

novellara le ricerche dopo la scomparsa di saman abbas 2

Questo l'epilogo nei fatti, mentre l'intenzione era quella di far credere che Saman fosse fuggita volontariamente e poi uccidere anche il suo ragazzo, in nome di un giuramento sul Corano fatto per l'onore tradito dal comportamento autonomo di lei. Il 5 maggio, però, i Carabinieri vanno a cercare Saman a casa. Inizialmente, temono che i genitori (volati in Pakistan all'indomani della scomparsa), l'abbiano portata con loro per obbligarla a sposarsi e, quando vedono fuggire anche zio, due cugini e fratello minore, iniziano a sospettarne l'omicidio. Gli stessi militari credono poco anche a quanto detto da Ikram in carcere.

il fidanzato di saman abbas a dritto e rovescio 2

Primo, perché un'informazione riportata va presa con le molle. Secondo, perché questa ricostruzione alleggerisce la sua posizione, rispetto a quanto sostenuto dal fratello adolescente di Saman (catturato e pentito, è lui il superteste), per cui Saman sarebbe stata uccisa vicino a casa da Danish, Ikram e Noumanulhaq, poi sepolta nei pressi. Terzo, perché nelle altre intercettazioni dal penitenziario, questi tre parlano come fossero ascoltati: «Siamo scappati, ma saremmo tornati», oppure, «io mi suicido, giuro su Allah!», e ancora «dirò tutto, lo giuro!».

LA FOTO DI SAMAN ABBAS CON IL LIVIDO SULLA GUANCIA

Di fatto, hanno parlato tra loro e mai con la magistratura. Conversando coi parenti arrestati, Ikram si è anche rivolto indirettamente al minore degli Abbas: «Se mi accusa, rivelo dov' è il corpo», ha detto e questa è suonata come la minaccia di compromettere la posizione del principale punto di forza della Procura, in un processo in cui manca il cadavere, l'arma del delitto e non c'è prova che i genitori in Pakistan abbiano ricevuto notifica dell'imputazione.

Saqib Ayud Saman Abbas novellara le ricerche dopo la scomparsa di saman abbas 3 SAMAN ABBAS Danish Hasnain SAMAN ABBAS PADRE un fermo immagine del video che mostra lo zio e due cugini di saman abbas 2 DANISH HASNAIN ZIO DI SAMAN ABBAS SAMAN ABBAS le ultime immagini di saman abbas viva dritto e rovescio 2 la fuga dei genitori di saman all aeroporto di milano malpensa 2 la fuga dei genitori di saman all aeroporto di milano malpensa 3 I GENITORI DI SAMAN ABBAS IN FUGA A MALPENSA Nazia Shaheen, la madre di saman abbas DANISH HASNAIN - LO ZIO DI SAMAN ABBAS saqib ayub