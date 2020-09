“GIUSTIZIA E’ STATA FATTA” – IL SOLLIEVO DI FRANCESCA BARRA PER LA CONDANNA A 18 MESI DELL’HATER DOMENICO LECCESE REO DI AVERLA DIFFAMATA SU FACEBOOK - LA PENA DECISA DAL TRIBUNALE DI POTENZA NEI CONFRONTI DI UN FUNZIONARIO DELLA REGIONE BASILICATA: SCRISSE DIVERSI POST CONTRO LA GIORNALISTA CHIEDENDO L’ESAME DEL DNA PER IL FIGLIO. BARRA: “PIANGO PER LA FATICA E LA RABBIA. QUANDO MIA FIGLIA CRESCERÀ NON DOVRÀ PIÙ LEGGERE QUELLE SCHIFEZZE. O AL MASSIMO SE CI SARÀ TRACCIA, SAPRÀ CHE L’HO DIFESA SENZA ARRENDERMI”

Silvia Morosi per corriere.it

È giunta a una svolta la battaglia legale di Francesca Barra contro il suo «hater». Il Tribunale di Potenza ha condannato a un anno e sei mesi un funzionario della Regione Basilicata, Domenico Leccese, accusato di diffamazione nei confronti della giornalista per alcuni post su Facebook pubblicati nel 2017. I post contenevano espressioni sulla vita privata di Barra e sulla paternità del suo ultimo figlio, del quale l’hater chiese «l’esame del Dna».

A rendere nota la notizia è stata la stessa Barra, in un post: «Giustizia è stata fatta!», ha scritto su Facebook, precisando che Leccese è stato condannato anche al «risarcimento dei danni nei miei confronti, alla rimozione dei post diffamatori» e al risarcimento dei danni nei confronti dell’attore Claudio Santamaria (attuale marito di Barra, ndr), e dell’ex marito della giornalista, Marcello Molfino.

«Greta, bambini miei — continua il post di Barra — la vostra mamma e le persone che vi amano e che credono nella verità, non hanno mollato. Credeteci sempre. Ora non ho molte parole perché piango per la fatica, la fatica, la fatica, la rabbia accumulata. Ma la dignità di questa battaglia, per tutti noi, meritava ogni nostro sforzo. Non mollate! Anche quando vi diranno che non ce la farete, che non raggiungerete i vostri obiettivi. Ho creduto in un mondo più onesto e giusto.

Ho creduto in te Beatrice Galati, avvocato e Donna straordinaria. E ho creduto in me, nel mio onore, nella mia famiglia sempre unita, nel valore della libertà. Quando mia figlia crescerà non dovrà più leggere quelle schifezze. O al massimo se ci sarà traccia, saprà che l’ho difesa senza arrendermi».

